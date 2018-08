Glifosato nei cereali di marche famose | è allarme Qual è la posizione dell' Italia

Glifosato nei CEREALI - ALLARME PER MARCHE FAMOSE/ Psicosi tra i consumatori : li eviteranno al supermercato? : GLIFOSATO nei CEREALI : ALLARME per numerose MARCHE che arriva dall'EWG. L'erbicida cancerogeno è stato rintracciato in 31 campioni, ecco le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Glifosato nei cereali : allarme per numerose marche/ Erbicida cancerogeno in 31 campioni : Glifosato nei cereali: allarme per numerose marche che arriva dall'EWG. L'Erbicida cancerogeno è stato rintracciato in 31 campioni, ecco le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:55:00 GMT)