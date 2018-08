GENOVA | FUNERALI DI STATO Da Bagnasco all' imam | tante Italie contro il cigno

I vigili del fuoco - eroi normali «Quell’applauso straziante» - 43 morti|Chi sono|Funerali - GENOVA piange : foto|video : I racconti di Massimo, Dionisio, Fabio, Peter e Bruno: «Partiti subito, senza esitazione». «Ogni volta si soffre per i bambini». «Una tragedia come il Rigopiano». «Era il mio sogno da piccolo»

Funerali solenni a GENOVA - Mattarella : tragedia inaccettabile : Funerali solenni a Genova, Mattarella: tragedia inaccettabile Lutto nazionale, la città si è fermata per le esequie di 19 delle vittime. I morti sono saliti a 43. Alla cerimonia fischi contro esponenti Pd, applausi per Salvini e Di Maio. Autostrade per l'Italia: in 8 mesi costruiremo un nuovo ponte in acciaio. FOTO - ...

GENOVA - l'imam ai funerali solenni : "Zena - la bella - saprà rialzarsi" : Genova, l'imam ai funerali solenni: "Zena, la bella, saprà rialzarsi" Alle esequie di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, dopo la messa celebrata dal cardinale Bagnasco, ha preso la parola anche l’imam: ha recitato una preghiera islamica per due giovani di origini albanesi di fede ...

Ponte crollato - GENOVA si ferma nel giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma nel giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

Funerali solenni a GENOVA - Mattarella : tragedia inaccettabile | : Lutto nazionale, la città si è fermata per le esequie di 19 delle vittime. I morti sono saliti a 43. Alla cerimonia fischi contro esponenti Pd, applausi per Salvini e Di Maio. Autostrade per l'Italia: ...

Salvini e il selfie ai funerali di Stato a GENOVA - rabbia sul web : 'Non sei al concerto di Fedez' : Nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto a Genova, non poteva mancare l'ennesima polemica. Protagonista, e non è la prima volta, il ministro dell'...

GENOVA si ferma per i funerali di Stato - Mattarella : 'Una tragedia inaccettabile' : Alla presenza di una folla commossa e delle massime autorità della Repubblica, si sono celebrati questa mattina i funerali di Stato di 19 vittime del crollo del ponte Morandi. 'Genova colpita al cuore ...

Funerali di Stato a GENOVA : applausi a Di Maio e Salvini - fischi agli esponenti Pd - fate schifo! : Funerali di Stato a Genova: applausi a Di Maio e Salvini, fischi agli esponenti Pd, fate schifo! L’italia spezzata dal… L'articolo Funerali di Stato a Genova: applausi a Di Maio e Salvini, fischi agli esponenti Pd, fate schifo! proviene da Essere-Informati.it.

Funerali GENOVA - è polemica sugli applausi al governo e i fischi al Pd - : Diversi politici hanno partecipato alle esequie delle vittime del crollo del ponte Morandi. Ovazione di alcuni cittadini per Toti e gli esponenti dell'esecutivo, soprattutto Salvini e Di Maio. Dem: "...

GENOVA - selfie di Salvini ai funerali di Stato. Scoppia la polemica sui social : Il ministro dell'Interno ripreso mentre è in posa per un selfie ai funerali di Stato delle vittime del Ponte Morandi

Selfie ai funerali di GENOVA - Pd : 'Salvini indecente' : "Esiste ancora un confine tra rispetto e propaganda? Fino a che punto ci si può autocelebrare? Può essere così impunemente superato il limite della decenza? La campagna elettorale continua può passare ...

GENOVA - FUNERALI DI STATO : "SQUARCIO NEL CUORE"/ Ultime notizie Cardinal Bagnasco : "La telefonata col Papa..." : Ponte Morandi, FUNERALI di STATO: diretta streaming video, Ultime notizie GENOVA. Alle esequie applausi per il Presidente della Repubblica Mattarella e per il governo. Fischi per il Pd.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Salvini e Di Maio accolti da applauso ai funerali di GENOVA : Genova, , askanews, - Un lungo applauso ha accompagnatol'ingresso dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maioalla fiera di Genova dove si sono tenuti i funerali diStato di una parte delle ...

Concerto per GENOVA - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...