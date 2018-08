Ponte crollato a Genova - il progettista Morandi lanciò un "allarme corrosione" già nel 1979 : L'ingegnere segnalava che era in atto una "perdita di resistenza superficiale del calcestruzzo" e che le piastre "sono state letteralmente corrose" da salsedine e inquinamento

Crollo viadotto Morandi a Genova : in Svizzera 40 ponti in “stato critico” : Nonostante le rassicurazioni delle autorità svizzere dopo il disastro di Genova, secondo quanto riportato oggi dal “Sonntagsblick“, anche in Svizzera vi sono ponti e viadotti autostradali che necessitano, con una certa urgenza, di essere risanati: circa 40 strutture, ossia l’1% circa del totale, presentano elementi che sono in uno “stato critico”. Il quotidiano spiega di avere potuto consultare il nuovo Rapporto ...

Crollo ponte Genova : posizionato georadar che monitora i tronconi : A Genova, mentre proseguono i lavori delle ruspe per asportare i materiali caduti nel torrente Polcevera dopo il Crollo del ponte Morandi, i Vigili del fuoco hanno posizionato sul moncone est del ponte crollato un georadar per monitorare eventuali alterazioni nella stabilità. Nelle prossime ore sono attesi i consulenti tecnici della procura di Genova e la commissione ispettiva del Mit. L'articolo Crollo ponte Genova: posizionato georadar che ...

San Prospero. La ex Baraldi lavora nell'inferno di Genova : Global impegnata nella ricerca di vittime e nelle demolizioni su incarico di Atlantia: 'Una grande responsabilità'

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Genova oggi - ecco cosa resta del ponte Morandi : "Si apre la fase 2" : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...

Crollo ponte Morandi : domani Borrelli a Genova per l’ordinanza per gli interventi urgenti : Il capo del dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli si recherà domani a Genova per lavorare sul testo dell’ordinanza di protezione civile che consentirà di avviare i necessari interventi, normativi ed operativi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. La delibera del Cdm ha conferito mandato alla Protezione civile nazionale per preparare l’ordinanza con i contenuti rispetto ai ...

Crollo ponte Morandi a Genova : concluse le operazioni di recupero delle vittime e di ricerca dei dispersi : concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: è terminato l’intervento per recuperare la famiglia Cecala – il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal – dopo quasi 24 ore.-- Sono considerate concluse anche le ricerche dei dispersi: i pompieri continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l’area e bonificare tutte le zone, per poter escludere definitivamente ...

I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 : Ieri pomeriggio il numero dei morti per il crollo del ponte Morandi a Genova è salito da 41 a 43. Nel giro di poche ore sono successe due cose: è stato ritrovato fra le macerie il corpo di Mirko Vicini, l’operaio The post I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - Genova non si arrende | : Il Consiglio dei ministri assegna 28,5 milioni di euro a Genova per le emergenze. Ieri trovate tra le macerie altre quattro persone senza vita, tre dello stesso nucleo familiare. L’ad di Autostrade: «Ipotesi pedaggi liberi nodo di Genova». E’ il giorno dopo le esequie in Fiera, dove migliaia di persone si sono raccolte nel padiglione in cui hanno applaudito al presidente della Repubblica e ai rappresentanti del governo|

Genova - la vita è la nave - non la dimora : Eppure la cronaca insegna che tutti gli anni , nel periodo delle ferie, avvengono incidenti sulle strade, sui monti e nei mari con un numero elevato di morti. Ciononostante, se qualcuno volesse ...

Genova - trovato ultimo disperso : 43 morti/ Ultime notizie Ponte Morandi crollato : governo stanzia 28 milioni : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 41. Ultime notizie crollo Ponte Morandi, ancora due dispersi: oggi, sabato 18 agosto 2018, i funerali di Stato(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:18:00 GMT)