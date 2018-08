Genova oggi | ecco cosa resta del ponte Morandi | Si apre la fase 2

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Primi alloggi domani agli sfollati di Genova : domani alle 16 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno i Primi alloggi agli sfollati del crollo di Ponte Morandi. Alla consegna parteciperanno anche gli assessori di Regione Liguria Marco Scajola e Ilaria Cavo e del Comune di Genova Francesca Fassio.

Genova oggi : ecco cosa resta del ponte Morandi : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...

Cdm : altri 28 - 5 milioni per Genova Toti : «Fondi per trasporti e alloggi» : Il Cdm riunito a Genova ha deciso i contributi d'emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. 'Decisi i contributi', ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri ...

Genova - altre tre vittime estratte dalle macerie. Oggi i funerali - Bagnasco : 'Città non si arrende'

Ponte Morandi - trovata auto con la piccola Kristal e la famiglia : le vittime salgono a 41. Oggi i funerali di Stato alla Fiera di Genova : Genova - L'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del...

Oggi a Genova i funerali di Stato - 20 famiglie li rifiutano : Roma, 18 ago., askanews, - Oggi alle ore 11.30 nel Padiglione B della Fiera di Genova vengono celebrati alla presenza del Presidente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre ...

Genova - oggi il giorno dei funerali e del lutto nazionale : Se ci sono, e ci sono, delle responsabilità da appurare si faccia in fretta ma non si dimentichino nemmeno quelle della politica. Due mesi di Governo, due mesi di opera dei pupi. E intanto anche ad ...

