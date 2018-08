GENOVA | MORANDI | ALLARME CORROSIONE NEL 1979 Ultime notizie | crollo ponte | Toti “case

Ponte Morandi GENOVA - Casalino nella bufera. "Sms ai giornalisti durante i funerali" : Duro attacco del deputato dem Anzaldi al portavoce di Palazzo Chigi: "La macchina del fango messa in moto dal Governo M5s-Lega in questi giorni contro il Pd ha raggiunto il culmine"

Morandi - l’Imam ai funerali di Stato “in nome del Dio unico” : “Il signore protegga l’Italia. GENOVA la bella si rialzerà” : “Le comunità islamiche di Genova, Liguria e Italia intera pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il signore protegga l’Italia e gli italiani”. Al termine dei funerali di Stato celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco sabato 18 agosto, l’imam di Genova Salah Husein ha letto una preghiera per le due vittime musulmane che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi insieme ad altre 40 persone. Le sue parole, ...

GENOVA - lo diceva pure Morandi (nel '79) : "Il mio ponte si sta corrodendo" : Anche Riccardo Morandi, progettista e autore del ponte che porta (portava) il suo nome, si era convinto che qualcosa, forse, non andava. Tanto che nel 1979, venti anni dopo la costruzione del viadotto che sormontava la città ligure, sosteneva che occorresse intervenire per rinforzarlo."Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti per ...

Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di GENOVA : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

Ponte Morandi GENOVA - Conte : "Subito le case agli sfollati" : Le vittime sono 43. I Vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Il premier: "Il governo è con la città"

Crollo Ponte Morandi a GENOVA - Conte : “Adesso si faccia in fretta - governo accanto a genovesi con gesti concreti” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che il governo ha stanziato 28 milioni e 470 mila euro per affrontare l'emergenza dopo il Crollo del Ponte Morandi. Intanto "pretende" che "si faccia in fretta" per dare una casa agli sfollati: "Il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti".Continua a leggere

Ponte crollato a GENOVA - il progettista Morandi lanciò un "allarme corrosione" già nel 1979 : L'ingegnere segnalava che era in atto una "perdita di resistenza superficiale del calcestruzzo" e che le piastre "sono state letteralmente corrose" da salsedine e inquinamento

Crollo viadotto Morandi a GENOVA : in Svizzera 40 ponti in “stato critico” : Nonostante le rassicurazioni delle autorità svizzere dopo il disastro di Genova, secondo quanto riportato oggi dal “Sonntagsblick“, anche in Svizzera vi sono ponti e viadotti autostradali che necessitano, con una certa urgenza, di essere risanati: circa 40 strutture, ossia l’1% circa del totale, presentano elementi che sono in uno “stato critico”. Il quotidiano spiega di avere potuto consultare il nuovo Rapporto ...

GENOVA oggi - ecco cosa resta del ponte Morandi : "Si apre la fase 2" : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...