Genova | la mossa del governo Giorgetti | Un grande piano infrastrutturale

Francesca - angelo aretino tra le macerie : 'Commossa dall'ovazione di Genova'. Il cane Allyson indica le ultime vittime sotto il ponte ... : E' tornata ieri pomeriggio in Toscana l'aretina Francesca Pagliai , professione vigile del fuoco, assieme ad Allyson , una labrador chocolate di tre anni, fresca di brevetto per unità cinofila. In ...