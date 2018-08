Genova | crollo viadotto Morandi | tiranti ridotti del 20%

Ponte Genova - la Commissione del Mit : <br> "Possibili diverse concause per il crollo" : ...

Genova - i consulenti del ministero : «Diverse concause per il crollo» : È cominciato con il prelievo dei materiali, l'esame dei luoghi e la ricognizione fotografica in contraddittorio con gli esperti inviati dalla società Autostrade il lavoro dei...

Crollo ponte - Conte : «Non lasciamo sola Genova». Commissione Mit : «Probabili concause» : In arrivo l’ordinanza che consentirà al governatore Giovanni Toti in qualità di Commissario e al sindaco Bucci di avviare i necessari interventi per superarare l’emergenza . Un algoritmo per decidere le assegnazione di case agli sfollati...

Crollo Ponte Genova : “In un mese è possibile creare i bypass per il ripristino dei collegamenti” : In un mese dal dissequestro delle aree e’ possibile creare i bypass per ripristinare a Genova i collegamenti merci ferroviari, oltre a quello stradale nell’ex area Ilva. Lo afferma il presidente dell’Autorita’ del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, cioe’ soprattutto Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini, a margine del Meeting di Rimini. I tempi per il dissequestro, da quanto emerge, potrebbero essere ...

Crollo Ponte Genova : “Prima si è storto - poi è caduto” : La lettura della dinamica del Crollo, quale elemento si sia rotto per primo “non e’ ancora del tutto chiara. Non e’ chiaro quale sia stato l’innesco della dinamica” ma “il Ponte non e’ caduto nella sua proiezione: prima si e’ storto, poi e’ caduto”. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva del Mit al termine del sopralluogo sulle macerie di Ponte Morandi. ...

Genova - COMMISSIONE MIT : "CROLLO PONTE MORANDI - DIVERSE LE CAUSE"/ Ultime notizie - porto : "bypass in un mese" : PONTE MORANDI, Ultime notizie GENOVA: 'Mit, 'crollo dovuto a concause oltre rottura strallo'. Domani prima consegna delle case, le promesse di Conte.

Crollo Ponte Genova - Resta : “Ora la pianificazione sullo stato delle infrastrutture” : “Che le infrastrutture debbano essere tenute sotto controllo, monitorate, e avere il coraggio di demolirle e ricostruirle è un dato consolidato e noto. Quello che è successo a Genova e’ una grande tragedia. La magistratura prima di tutto cercherà di capire quali sono state le cause, se effettivamente è stato il tirante come si sente in questi momenti o se c’e’ stata un’altra causa. Ma la cosa fondamentale e’ ...

Crollo ponte - pensieri in piazza Genova : ANSA, - Genova, 19 AGO - Circa 300 persone in piazza De Ferrari nel tardo pomeriggio per la manifestazione chiamata ponte16100, dal numero di codice avviamento postale di Genova, nata sui social con l'...

Morandi a Genova nel ’79 : “ponte su Polcevera si corrode”/ Allarme 40 anni prima del crollo : il nodo ‘carichi’ : Genova, Morandi nel '79 lanciava l'Allarme corrosione del Ponte sul Polcevera. 43 morti, recuperati dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - tiranti "ridotti del venti per cento" : Ministero e Autostrade sapevano : Il verbale di una riunione tra Infrastrutture, Direzione generale di vigilanza, Provveditorato opere pubbliche e società di gestione dimostra che fin da febbraio 2018 la gravità della corrosione era nota. Il documento è firmato da Roberto Ferrazza e Antonio Brencich, ora nominati presidente e membro esperto della commissione d'indagine del governo Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Quei ...

Crollo Ponte Genova : ok alle verifiche per la messa in sicurezza : “La procura ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi di Ponte Morandi proposte da Anas, dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura”. Lo ha detto Roberto Ferrazza al termine del sopralluogo dei consulenti della Procura e della Commissione ispettiva del Mit, di cui è presidente, sul luogo della ...