GENOVA - COMMISSIONE MIT : “CROLLO PONTE MORANDI - DIVERSE LE CAUSE“/ Ultime notizie - porto : “bypass in un mese” : PONTE MORANDI, Ultime notizie GENOVA: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". Domani prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:53:00 GMT)

La commissione d'inchiesta : "A GENOVA probabile serie di concause" : "Varie concause" potrebbero aver contribuito al crollo del Ponte Morandi a Genova. L'indicazione è stata fornita dal presidente della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture, Roberto Ferrazza, intervistato da Sky Tg24, proprio mentre tra i detriti delviadotto che si è sgretolato martedì scorso gli inquirenti cercano tracce, indicazioni e dettagli tecnici per redigere verbali e archiviare prove. "Il ponte - ha spiegato al termine ...

Ponte GENOVA : consulenti del pm e commissione Mit sul luogo del crollo : I consulenti della procura e alcuni membri della commissione ispettiva del Mit hanno raggiunto il luogo del crollo di Ponte Morandi a Genova e stanno procedendo all’ispezione: tra le operazioni che dovranno essere svolte, è prevista la numerazione e la documentazione fotografica degli elementi crollati sui quali verranno svolte perizie tecniche. Sul posto anche tecnici e ingegneri di Società Autostrade. L'articolo Ponte Genova: consulenti ...

Crollo ponte GENOVA : domani sopralluogo della commissione di inchiesta Mit : In programma in mattinata a Genova per un sopralluogo la commissione d’inchiesta insediata del ministero delle Infrastruttura e Trasporti per indagare sulle cause del Crollo del ponte Morandi. Secondo l’Agi, è prevista un’ispezione in quota, sulle parti del viadotto rimaste in piedi, e sul fondo, sul torrente Polcevera. E’ prevista anche una riunione presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria e Valle ...

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una commissione d'inchiesta sulla strage di GENOVA : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.