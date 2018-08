Genova | Autostrade  si scusa I Benetton  e le polemiche  sul pranzo di Ferragosto

Genova - il procuratore : “La Stato ha abdicato al controllo. Autostrade come fosse proprietario : maggiori responsabilità” : Lo Stato è “espropriato dei suoi poteri“, è diventato “una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante della sicurezza“. “Il concessionario è come se fosse diventato il proprietario delle Autostrade”, quindi “ha maggiori poteri” e “maggiori responsabilità“. Il procuratore di Genova Francesco Cozzi è al lavoro da poche ore dopo il crollo del ponte ...

Genova - il governo : proposta Autostrade non blocca revoca concessione - : Non cambia la strategia dell'esecutivo dopo la conferenza stampa in cui sono stati annunciati la costruzione di un nuovo ponte in 8 mesi e un fondo per le vittime. Di Maio: "Elemosina". Salvini: "...

Autostrade : «Mezzo miliardo per Genova». No di Di Maio I Benetton e le polemiche sul pranzo di Ferragosto : La nota diffusa nel giorno dei funerali, dopo la conferenza stampa del vertice di Atlantia-Austrade sul piano di aiuti da mezzo miliardo

Genova - Autostrade : nuovo ponte d'acciaio in 8 mesi - fondi per vittime : Genova, Autostrade: nuovo ponte d'acciaio in 8 mesi, fondi per vittime Dopo i funerali per i morti nel crollo del ponte Morandi , conferenza stampa della società. Ad Castellucci: “Determinati a ricostruire”. Parla di un fondo per vittime e uno per sfollati delle case da demolire. Di Maio: "Scuse servono a poco". Salvini: ...

Genova - le scuse di Autostrade . I Benetton e le polemiche sul pranzo di Ferragosto : il giorno delle scuse, che arrivano solo a metà. È stato un grave errore, e anzi «una colpa», non aver fatto sentire alla comunità genovese e al Paese tutta la vicinanza di Autostrade e del suo ...

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Crollo Genova - le misure annunciate da Autostrade : Scheda. Fondo per le famiglie, ricorstruzione, pedaggi: l'ad Castellucci ha promesso interventi per mezzo miliardo di euro

Punto per punto - cosa farà ora Autostrade per Genova : Ecco, nel dettaglio, le misure annunciate da Autostrade per l'Italia nella conferenza stampa a seguito del crollo di Ponte Morandi , a Genova. Fondo per le famiglie delle vittime Per quanto riguarda ...

Punto per punto cosa farà ora Autostrade per Genova : Ecco, nel dettaglio, le misure annunciate da Autostrade per l'Italia nella conferenza stampa a seguito del crollo di Ponte Morandi, a Genova. Fondo per le famiglie delle vittime Per quanto riguarda le famiglie delle vittime e quelle direttamente coinvolte perché residenti nelle abitazioni oggetto di demolizione connessa alla costruzione del nuovo ponte, la società ha previsto un fondo speciale immediatamente ...

Genova - Autostrade tira dritto : "Il crollo? Non ci assumiamo la responsabilità" : "La responsabilità del crollo deve essere accertata". Autostrade per l'Italia fa mea culpa nella conferenza stampa convocata a Genova ma non si accolla la colpa di quanto successo al viadotto Morandi, drammaticamente crollato pochi giorni fa dopo aver inghiottito la vita di 43 persone.La posizione della società è chiara: "Il ponte - ha detto ai cronisti l'ad Giovanni Castellucci - fu costruito da un altro ente, che non era Autostrade. Bisognerà ...

Le scuse di Autostrade - che prepara 500 milioni per Genova. Di Maio : «Elemosina». Salvini : «Minimo sindacale» : Mezzo miliardo. Questo preventiva di spendere Autostrade per l'Italia tra ricostruzione del viadotto crollato e delle case danneggiate, aiuti alle famiglie di vittime e sfollati e interventi su strade cittadine e trasporti pubblici per alleviare l'emergenza-traffico causata dalla tragedia del Ponte Morandi. Al mezzo miliardo si dovranno aggiungere i risarcimenti, quando saranno accertate le responsabilità del crollo...

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

Crollo ponte Genova : Autostrade - da noi mezzo mld. Di Maio - niente elemosine : "Mi scuso profondamente". Lo ha detto l'ad di Autostrade Castellucci. "Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E' il nostro primo impegno. Abbiamo un ...

Genova - mezzo miliardo per le vittime e un nuovo ponte : le promesse di Autostrade : Il concessionario rifiuta di prendersi la responsabilità del crollo. Dal gruppo dei Benetton arriva un mega stanziamento per...