Genova | allarme per ponte del Lagaccio

Morandi a Genova nel ’79 : “ponte su Polcevera si corrode”/ Allarme 40 anni prima del crollo : il nodo ‘carichi’ : Genova, Morandi nel '79 lanciava l'Allarme corrosione del Ponte sul Polcevera. 43 morti, recuperati dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Ponte crollato a Genova - il progettista Morandi lanciò un "allarme corrosione" già nel 1979 : L'ingegnere segnalava che era in atto una "perdita di resistenza superficiale del calcestruzzo" e che le piastre "sono state letteralmente corrose" da salsedine e inquinamento

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "Metà delle scuole italiane ha 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Crollo Ponte Genova - è allarme negli Usa : oltre 50mila ponti a rischio : Dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova è allarme in tutto il mondo. Sono 54.259 i ponti che, negli Stati Uniti, presentano “carenze strutturali“. Il dato, diffuso dalla American Road & Transportation Builders Association (Artba), è stato rilanciato dall’emittente Msnbc dopo il drammatico Crollo del Ponte Morandi a Genova. Il dossier chiarisce che la definizione ”structurally deficient”, secondo gli standard ...

Genova - polemiche sul ponte crollato : l'allarme dell'esperto nel 2016 : Genova, polemiche sul ponte crollato: l'allarme dell'esperto nel 2016 Il viadotto già due anni fa era stato indicato da un docente di Ingegneria come “un fallimento” per le continue manutenzioni e la tecnica “già superata al momento della costruzione”. Autostrade nel 2011 parlava di degrado della struttura dovuto al volume del ...

CROLLO PONTE Genova - DI MAIO-TONINELLI : “AUTOSTRADE PAGHI DANNI”/ Ultime notizie - allarme inascoltato nel 2016 : CROLLO PONTE Morandi a GENOVA, Di Maio e Toninelli: "colpa di Autostrade per l'Italia. Via i vertici, multe a 150 milioni". Bilancio vittime, Ultime notizie e possibili cause del disastro(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 15:20:00 GMT)

“Il pilone del ponte di Genova si sta incrinando”. L’allarme dei pompieri : forse in arrivo altri crolli : «Non si torna a casa. Il pilone si sta incrinando». L’annuncio dei vigili del fuoco gela la fila scomposta dei residenti di via Fillak, quartiere Sanpierdarena, che ieri hanno passato la notte al Centro Civico di via Buranello. Uno dei piloni del ponte Morandi poggia proprio tra le case popolari dei quartieri Certosa e Sanpierdarena, che ieri nott...

Crollo ponte Genova - l'ingegnere che lanciò l'allarme : "Rischio noto da anni - tecnologia fallimentare". Il ponte inaugurato nel '67 : Una storia travagliata quella del ponte Morandi a Genova inaugurato nel 1967, fatta di polemiche. "Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l'aumento dei ...