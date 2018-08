Genova | 600 sfollati | domani la consegna dei primi alloggi E parte la fase 2

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Crollo ponte - 38 morti e 600 sfollati. Conte : non molliano Genova : Genova, 16 ago., askanews, - 'Il numero dei decessi accertati è 38, i feriti 15, di cui 5 in codice rosso. Preghiamo per loro perché possano recuperare quanto prima la via della guarigione guarigione'.

Genova - crollo ponte Morandi : la notte degli oltre 600 sfollati : Genova, crollo ponte Morandi: la notte degli oltre 600 sfollati Le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case stanno ricevendo assistenza al centro operativo Buranello. Da lunedì 20 agosto la consegna di un primo elenco di appartamenti disponibili per loro. Ma c'è il problema dei medicinali. GLI ...

