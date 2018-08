Genoa | partitella dopo il rinvio della gara contro il Milan | il gol di Favilli VIDEO

calcioweb.eu

(Di domenica 19 agosto 2018) E' stata rinviata la gara del campionato di Serie A tra Genoa e Milan, in seguito alla tragedia che ha sconvolto la città di Genova e con il crollo del ponte Morandi. Una scelta assolutamente corretta quella di non fare scendere in campo la squadra di Ballardini che però nel frattempo continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Nonostante qualche dubbio sul mercato portato avanti dalla dirigenza la squadra può raggiungere la salvezza. Durante l'ultima partita un protagonista è stato l'attaccante Andrea Favilli, arrivato in prestito dalla Juventus, il calciatore ha messo a segno un ottimo gol.