Gasperini | importante iniziare bene

Atalanta - Gasperini : “la prossima settimana sarà molto importante” : L’Atalanta vince e convince, ecco le dichiarazioni di Gasperini al termine della partita di Europa League contro l’Hapoel Haifa ai microfoni di Sky Sport: “Con l’inizio del campionato in vista non era facile. E anche la prossima settimana sarà molto importante per il prosieguo della stagione. Bravi i ragazzi per l’impegno, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e sono arrivati i due gol. Zapata? Gol che fa ...