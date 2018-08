Funerali di Stato Bagnasco | «Genova ferita al cuore non si arrende» Applausi al

Salvini e l’irresistibile tentazione del selfie ai Funerali di Stato| :

Ascolti TV | Sabato 18 agosto 2018. Qualcosa di Buono 13.4%. I Funerali di Stato al 24.3% su Rai1 - 7.9% su Canale 5 : I Funerali di Stato Nella giornata di ieri di lutto nazionale, caratterizzata dall’assenza di spot sulle reti Rai e Mediaset, in prima serata su Rai1 il film Qualcosa di Buono ha conquiStato 2.027.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Inga Lindstorm – La casa sul lago ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Inganno in Paradiso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. ...

Notizie del giorno : Funerali di Stato e Kofi Annan : Notizie del giorno: ieri si sono svolti a Genova i funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova.E’ morto Kofi Annan, ex segretario generale dell’Onu per due mandati nel periodo 1997-2006 e Nobel per la Pace nel 2001. Notizie del giorno: funerali di Stato Ultime Notizie. Il conto delle vittime del disastro di Genova è salito a 43, numero aggiornato nel giorno della cerimonia dei funerali di Stato, un evento che ha raccolto ...

Crollo ponte - lacrime ai Funerali di Stato | Bagnasco : "Squarciato il cuore di Genova" Mattarella : "Una tragedia inaccettabile" : Il cardinale durante l'omelia: "Doveroso fare giustizia, ma la tragedia non sarà cancellata". La città intera si è fermata in segno di lutto. Campane a morto in tutte le chiese. Applausi per i vigili del fuoco e Mattarella. Morto uno dei feriti

Dagli applausi ai selfie - quando i Funerali di stato si trasformano in una passerella politica : Invece i funerali di stato, celebrati ieri mattina a Genova dal cardinal Bagnasco, si sono trasformati nell'ennesima passerella politica. Dai bagni di folla riservati a Luigi di Maio e Matteo Salvini ...

GENOVA - Funerali DI STATO/ Da Bagnasco all'imam - tante Italie contro il 'cigno nero' : Per i FUNERALI di STATO di 19 delle 43 vittime finora accertate per il crollo del ponte Morandi c'erano tante Italie alla Fiera del Mare di GENOVA.

GENOVA - Funerali DI STATO/ Da Bagnasco all'imam - tante Italie contro il "cigno nero" : C'erano tante Italie tra i tendoni della Fiera del Mare di GENOVA per i FUNERALI di 19 delle 43 vittime finora accertate per il crollo del ponte Morandi. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 06:00:00 GMT)"NO FUNERALI DI STATO"/ Per le vittime del Morandi: anche il potere deve chiedere scusa, di R. PersicoREVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco perché non è una follia da statalisti, di P. Annoni

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : i Funerali di Stato - i morti del ponte crollato (19 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il giorno dei funerali di Stato. Mezzo miliardo per la ricostruzione. Maduro al contrattacco. E' tornata la Serie A di calcio. (19 agosto 2018).(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 05:20:00 GMT)

"Si fa selfie ai Funerali di Stato". Ma Salvini zittisce gli sciacalli : Le polemiche, quelle, non mancano mai. Neppure nel giorno del funerale di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Matteo Salvini, insieme ad altri esponenti del governo, è andato alla Fiera di Genova per partecipare alla Messa officiata dal cardinal Bagnasco. E il Pd ne ha subito approfittato per far scadere tutto nella bagarre politica. Anche oggi.Proviamo a raccontare i fatti. Mentre usciva dal padiglione B alla fine delle ...

"Fa i selfie ai Funerali di Stato". Ma Salvini zittisce gli sciacalli : Le polemiche, quelle, non mancano mai. Neppure nel giorno del funerale di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Matteo Salvini, insieme ad altri esponenti del governo, è andato alla Fiera di Genova per partecipare alla Messa officiata dal cardinal Bagnasco. E il Pd ne ha subito approfittato per far scadere tutto nella bagarre politica. Anche oggi.Proviamo a raccontare i fatti. Mentre usciva dal padiglione B alla fine delle ...

Salvini e il selfie ai Funerali di Stato a Genova - rabbia sul web : 'Non sei al concerto di Fedez' : Nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto a Genova, non poteva mancare l'ennesima polemica. Protagonista, e non è la prima volta, il ministro dell'...

Genova si ferma per i Funerali di Stato - Mattarella : 'Una tragedia inaccettabile' : Alla presenza di una folla commossa e delle massime autorità della Repubblica, si sono celebrati questa mattina i funerali di Stato di 19 vittime del crollo del ponte Morandi. 'Genova colpita al cuore ...

Funerali di Stato a Genova : applausi a Di Maio e Salvini - fischi agli esponenti Pd - fate schifo! : Funerali di Stato a Genova: applausi a Di Maio e Salvini, fischi agli esponenti Pd, fate schifo! L’italia spezzata dal… L'articolo Funerali di Stato a Genova: applausi a Di Maio e Salvini, fischi agli esponenti Pd, fate schifo! proviene da Essere-Informati.it.

Genova - selfie di Salvini ai Funerali di Stato. Scoppia la polemica sui social : Il ministro dell'Interno ripreso mentre è in posa per un selfie ai funerali di Stato delle vittime del Ponte Morandi