Fulmine colpisce albero di una barca nell’Isola di Pietro di Morandi Video Carloforte

Fulmine colpisce una casa - un uomo salvo per miracolo : MASSA LUBRENSE. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi quando un Fulmine ha colpito la sommità del terrazzo di un'abitazione di Massa Lubrense. Poco dopo le 15 sulla zona della costiera ...

Feletto - il sottopasso di nuovo sott'acqua. Fulmine colpisce casa a Castellamonte : Notte d'inferno per i vigili del fuoco, tutte le squadre impegnate fino all'alba. Mercoledì sera danni anche a Rivarolo

Maltempo Sardegna : Fulmine colpisce un impianto idrico : Disagi in Sardegna dove si sono abbattuti forti acquazzoni, che hanno allagato alcune strade ad Alghero, e dove i fulmini hanno colpito e danneggiato l’ impianto di sollevamento “Temo 1” che alimenta i rami dell’acquedotto a servizio dei comuni della parte centrale dell’Isola. I tecnici di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna , sono impegnati nella conta dei danni e per ripristinare l’operativita’ ...

Fulmine colpisce turista ad Aosta : grave un 69enne/ Ultime notizie - "trapassato da scarica elettrica" : Aosta , turista genovese colpito da Fulmine durante temporale a Les Hors , La Salle, : 69enne ricoverato grave in rianimazione, salvato da elisoccorso.

Filma il temporale ma un Fulmine la colpisce/ Video - una mamma salvata dalla custodia : Un fulmine ha colpito il cellulare con cui stava riprendendo dalla finestra di casa un temporale in arrivo, è successo a una donna scozzese salvata dalla cover del telefonino(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Fulmine colpisce un aereo Ryanair - passeggeri bloccati a terra : Ci sono anche due bresciani tra i centinaia di passeggeri del volo Ryanair che da Catania sarebbe dovuto decollare per Bergamo , martedì mattina, e che invece ancora aspettano di decollare: il ...

Fulmine colpisce Baita e Scoppia Incendio : In nottata ad alta quota, sopra il paese di Lutago, in provincia di Bolzano, un Fulmine é caduto su una Baita , la Schönbergalm – Malga Schönberg, provocando un Incendio , con conseguenti seri danni. Sono...

Vicenza : Fulmine colpisce cedro che manda in frantumi vetrate scuola materna : Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - Alle 15,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in IV Novembre a Zermeghedo (Vi) per un fulmine che durante il temporale di oggi pomeriggio ha colpito un cedro alto una quindicina di metri, proiettando grossi pezzi della pianta sulle vetrate della scuola materna,