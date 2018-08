Forte scossa di terremoto al largo dell’isola di Ustica

Nuova Forte scossa di terremoto - torna la paura in Indonesia : nella notte sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere

Terremoto oggi nel Mar Tirreno : Forte scossa M 4.6/ Ultime notizie - epicentro a Ustica. Molise trema ancora : Terremoto nel Mar Tirreno, forte scossa magnitudo 4.6 Richter al largo di Ustica: Ultime notizie, danni e segnalazioni. trema ancora il Molise, lieve sciame sismico(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:53:00 GMT)

Forte scossa di terremoto in Indonesia : panico a Lombok - frane sul monte Rinjani : Forte scossa di terremoto in Indonesia: un sisma magnitudo 6.3 si è verificato sull’isola di Lombok, ancora in ginocchio per l’evento che lo scorso 5 agosto ha provocato la morte di 460 persone. Lo U.S. Geological Survey ha reso noto che il terremoto è stato rilevato a 6 km nordest da Sembalunlawang ad una profondità di 7.9 km. Il tremore è stato avvertito soprattutto nella parte orientale dell’isola, ed ha provocato delle ...

Indonesia - nuova Forte scossa di terremoto sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Si tratta dell’area devastata già dal sisma di alcune settimane che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del terremoto è a 7 km di profondità. Non ci sono al momento no...

Nuova Forte scossa di terremoto nelle Isole Fiji [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte terremoto scuote l’Indonesia : nuova scossa a Lombok - l’isola in ginocchio [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Sciame sismico senza sosta in Molise. Scossa più Forte poco prima dell'una : Continua lo Sciame sismico in Molise dove ieri si è registrata una forte Scossa di 5.1 in provincia di Campobasso. Il terremoto più forte oggi, poco prima dell'una, alle 0.48. L'ingv ha rilevato una ...

Forte scossa di terremoto in Costa Rica : scossa avvertita in tutto il Paese - lievi danni e blackout [DATI e MAPPE] : 1/6 Credit: USGS ...

Altra Forte scossa in Molise - dopo quella di magnitudo 5.1 - : Roma, 16 ago., askanews, - Una nuova forte scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata nella sera di giovedì in Molise, con epicentro a 4 chilometri da Montecilfone, Campobasso,. Lo riporta l'Istituto ...

Nuova Forte scossa di terremoto in Molise «Tanta paura - tutti in strada» - La mappa : Avvertita in Campania e in Abruzzo. La magnitudo è di 5.1 e la profondità di 9 km. Il governatore: «Lievi danni e nessun ferito» . In serata Nuova forte scossa

Terremoto - serata drammatica in Molise : seconda Forte scossa di oggi - si temono nuovi danni. Sisma avvertito a Napoli - Roma e in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : turisti per strada nel Vastese : La scossa del Molise è stata avvertita chiaramente avvertita dalla popolazione anche in Abruzzo nelle zona confinanti: a Vasto, San Salvo e nei paesi del Vastese interno. Centinaia di persone sono fuggite dalle loro abitazioni, uscendo per strada. Con loro anche i turisti che si trovavano all’interno degli hotel. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha convocato in municipio un vertice urgente con le forze dell’ordine per coordinare ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : danni a Guardialfiera - pietre e tegole a terra : forte scossa di Terremoto in Molise, di magnitudo 5.2, è stata avvertita alle 20:19. La scossa è stata avvertita in molte zone del Centro Sud, persino a Roma, Napoli e in Puglia. Diversi i danni, seppur lievi. Crolla un muro di un’abitazione in fase di ristrutturazione, lesionata dal precedente sisma del 2002 a Guardialfiera. Nel ristorante “Miralago” sono saltate piastrelle e crepe hanno interessato i muri. Le persone che ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : crollati cornicioni e balconi - panico e gente in strada : Grande paura stasera in Molise a causa della forte scossa di Terremoto che si è verificata alle 20.19. panico e gente in strada soprattutto nel basso Molise, ma anche a Campobasso, per la nuova forte scossa di Terremoto con epicentro a Montecilfone. Centralini dei vigili del fuoco e dei carabinieri intasati dalle telefonate. Una donna a Termoli, è rimasta bloccata in ascensore nel momento della scossa. A causa del forte shock è stata ricoverata ...