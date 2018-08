Fed : venerdì al via Jackson Hole : ANSA, - ROMA, 19 AGO - La pausa vacanziera per i banchieri centrali termina questa settimana. L'appuntamento estivo per eccellenza è fissato venerdì 24 e sabato 25 agosto al simposio annuale della ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati di venerdì 17 agosto. Federer e Djokovic volano in semifinale : Dopo che la pioggia era stata grande protagonista nei giorni scorsi, finalmente il maltempo ha lasciato spazio al gioco nel Masters 1000 di Cincinnati. Una giornata di ieri ricchissima, prima con i match che hanno completato il terzo turno e poi con quelli dei quarti di finale. Doppio impegno per moltissimi giocatori e tra questi anche Roger Federer. Il numero due del mondo ha prima sconfitto in due set l’argentino Leonardo Mayer e poi nei ...

Avila - venerdì 13 luglio Fedez protagonista di un Dj set : Venticinque anni di carriera, sabato 14 luglio J-Ax al Paradise 3 Veleia Ragazzi, al Festival di Teatro Antico spettacoli e laboratori per giovanissimi 4 Come un gatto in tangenziale Approfondimenti Trespidi punta il dito contro i soldi di Iren per il concerto di Fedez: 50mila euro 15 dicembre 2017 Venticinque ...