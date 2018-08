Fare colazione fa bene | accelera il metabolismo e fa bruciare carboidrati durante lo sport

Salute : Fare colazione fa bruciare più carboidrati durante l’attività sportiva : Uno studio dell’Università di Bath, che ha coordinato un lavoro a cui hanno partecipato anche gli atenei di Birmingham, Newcastle e Stirling, ha confermato quanto la colazione faccia bene alla Salute: secondo quanto emerso, mangiare al mattino fa bruciare più carboidrati durante l’attività fisica e accelera il metabolismo del pasto successivo. I risultati sono stati pubblicati sull’American Journal of Physiology: Endocrinology ...

Dieta - la colazione per dimagrire e gli errori da non Fare : La colazione è il pasto più importante della giornata, anche quando si è a Dieta. Per dimagrire e affrontare con il giusto sprint gli impegni quotidiani è d’obbligo non commettere errori. Cosa mangiare a colazione? Per prima cosa è fondamentale abbandonare alcuni preconcetti. Quando si è a Dieta infatti non bisogna tagliare troppo le calorie durante questo pasto, perché si rischierebbe di arrivare a pranzo affamati, concedendosi magari ...

Colazione e dieta - gli errori da non Fare/ Non va saltata mai - nemmeno in regimi ipocalorici : Colazione e dieta, gli errori da non fare, ecco cosa sbagliamo quando ci sediamo a tavola per il primo pasto della giornata. Gli alimenti da vietare e quelle che invece sono consigliati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Colazione e dieta - gli errori da non Fare/ Ecco cosa sbagliamo nel primo pasto della giornata : Colazione e dieta, gli errori da non fare, Ecco cosa sbagliamo quando ci sediamo a tavola per il primo pasto della giornata. Gli alimenti da vietare e quelle che invece sono consigliati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:48:00 GMT)