Fabrizio Corona playboy | indeciso tra Zoe Cristofoli e Ludovica Valli

Silvia Provvedi - nuovo amore dopo Fabrizio Corona : Federico Chimirri di Uomini e donne : nuovo amore per Silvia Provvedi? dopo la fine della tormentata storia con Fabrizio Corona (che pare si sia legato a Zoe Cristofoli, QUI chi è) sembra che la cantante, metà del duo Le Donatella, stia approfondendo la conoscenza con Federico Chimirri, ex di Uomini e donne. A lanciare la notizia è Gabriele Parpiglia che su Instagram rispondendo a un utente che chiede se la ragazza sia single risponde: Sì, si sono lasciati. Silvia ha un nuovo ...

Fabrizio Corona - la pugnalata di Silvia Provvedi : roba spinta in barca - con chi se la spassa la sua ex : Il suo ex Fabrizio Corona pare essere tornato da Nina Moric , e Silvia Provvedi si vendica subito. La Donatella è stata paparazzata da Spy in barca a Formentera in compagnia di Cecilia Rodriguez , ...

Fabrizio Corona parte in difesa di Emma Marrone etichettata come lesbica : “Emma Marrone lesbica?”, interviene Fabrizio Corona Emma Marrone lesbica? Il nuovo numero di “Io Spio” è uscito con una copertina che nelle ultime ore sui social ha sollevato un vero e proprio polverone. La rivista ha preso di mira la cantante salentina, piazzando sulla copertina una sua foto al mare, in costume da bagno, per affrontare un argomento come quello della sua presunta omosessualità. Un titolo che ha fatto infuriare l’artista la quale ...

Fabrizio Corona interviene sul caso Emma Marrone omosessuale : 'Parole da Medioevo' : Fabrizio Corona , il tanto discusso agente fotografico dei vip, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate tramite un messaggio pubblicato sui suoi profili nei principali social network di condivisione, intervenendo nella polemica riguardante la presunta ...

Emma Marrone querela Fabrizio Corona! Che vergogna! : Fabrizio Corona è sempre stato al centro di innumerevoli polemiche. Questa volta però ad essere arrabbiatissima è Emma Marrone. Scopriamo quale è stato il motivo grave per il quale ha deciso di rivolgersi ai legali! Uno scandalo d’altri tempi! Giudicate voi! Emma Marrone in questo periodo è super impegnata tra i vari concerti che tiene in tutta Italia. La pugliese è stata sempre un pò sfortunata in amore. La sua prima relazione nata sotto ...

Gossip - Emma Marrone attacca la rivista 'Iospio' : Fabrizio Corona replica 'Mi dispiace' : La rivista IoSpio ha scatenato una vera e propria bufera mediatica con il suo ultimo numero: Emma Marrone, dopo aver visto la copertina choc che le è stata dedicata, ha attaccato pubblicamente il settimanale di Gossip. A poche ore dallo sfogo che la cantante ha avuto sui social network [VIDEO]in difesa dell'amore universale, la redazione del giornale e Fabrizio Corona, che ne è testimonial, hanno risposto alle sue parole. Fabrizio Corona si ...

Fabrizio Corona difende Emma Marrone etichettata come lesbica : “Emma Marrone lesbica?”, interviene Fabrizio Corona Emma Marrone lesbica? Il nuovo numero di “Io Spio” è uscito con una copertina che nelle ultime ore sui social ha sollevato un vero e proprio polverone. La rivista ha preso di mira la cantante salentina, piazzando sulla copertina una sua foto al mare, in costume da bagno, per affrontare un argomento come quello della sua presunta omosessualità. Un titolo che ha fatto ...

Emma Marrone Lesbica? Fabrizio Corona prende le distanze dal giornale che ha fatto lo scandalo : Il settimanale Io Spio ha messo Emma Marrone in copertina con il titolo “Emma Lesbica? Tutta la verità“. La cantante si è arrabbiata e Fabrizio Corona ha subito preso le distanze dalla rivista con la quale ha collaborato. “Ho collaborato con la rivista suddetta come testimonial . Non mi occupo ne dei contenuti ne delle copertine. Dinanzi a una cosa del genere posso solo prendere le distanze e dire che mi dispiace molto pur non avendone ...

"Emma Marrone è lesbica?" / La cantante contro Io Spio di Fabrizio Corona : "Vergognatevi - fate schifo!" : "Emma Marrone è lesbica?": il titolo di Io Spio, magazine di Fabrizio Corona, fa indignare la cantante che sbotta su Instagram. "Vergognatevi, la verità è che fate schifo!"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:55:00 GMT)

Fabrizio Corona contro il Grande Fratello Vip : «Mandateci Le Donatella e Monte. Trovatevi un lavoro serio» : Qualche tempo fa si era parlato di un?incursione di Fabrizio Corona all?interno della casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la sua ex, Silvia Provvedi, che insieme alla sorella...

Nina Moric - la verità su Fabrizio Corona : «Inizio che non avrà fine. Ecco perchè non torneremo mai insieme» : Prima il video su instagram che rivedeva insieme Fabrizio Corona e l?ex moglie Nina Moric e poi la copertina di ?Chi? della famigliola riunita avevano fatto subito pensare a un...

Gossip : Fabrizio Corona 'avvinghiato' in piscina alla modella Zoe Cristofoli : È Zoe Cristofoli la nuova fiamma di Fabrizio Corona? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando il settimanale Diva e Donna ha lanciato la notizia sul presunto flirt in corso [VIDEO]tra i due. Anche se la tatuatissima modella ha smentito di essere la fidanzata dell'imprenditore sui social network, sul web sono apparse delle foto che mostrano i due in atteggiamenti molto ...

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi replica furiosa a Fabrizio Corona : Silvia Provvedi risponde a Fabrizio Corona prima del GF Vip 3 Silvia Provvedi ha voluto replicare alle parole dette da Fabrizio Corona a Chi in merito alla loro storia d’amore. La futura concorrente del Grande Fratello Vip ha utilizzato le sue Instagram Stories per rispondere duramente alle parole dette dal suo ex fidanzato, in cui attraverso un’immagine ha scritto che a volte la gente ha la capacità di dire così tante bugie senza ...

Fabrizio Corona senza controllo : acrobazie bollenti in piscina con Zoe Cristofoli [FOTO e VIDEO] : 1/7 Foto Instagram ...