Esordio della Var in Spagna

DAZN e Sky con problemi streaming/ Esordio fallimentare della nuova stagione di Serie A : ecco cosa è successo : La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi, non per Sky e DAZN almeno. Alcuni problemi allo streaming video dell'anticipo della Serie A, hanno creato malumori.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:38:00 GMT)

Cercando Dazn. Esordio domani sera della serie A sulla nuova piattaforma in streaming : Nel mondo Dazn è in Germania, Austria, Canada, Giappone. ABBONAMENTO . La cosiddetta 'Netflix dello sport' costa 9 euro e 99 centesimi al mese, il primo è gratuito. Gli abbonati a Mediaset Premium ...

Gli highlights della Serie A su Mediaset : Esordio per Pressing il 2 settembre : L'offerta di Mediaset per la Serie A si sdoppia tra Pressing e Tiki Taka: highlights anche in chiaro. L'articolo Gli highlights della Serie A su Mediaset: esordio per Pressing il 2 settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VIDEO L’Esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! Gol in amichevole e show - gli highlights della partita : Cristiano Ronaldo oggi ha fatto il proprio debutto con la maglia della Juventus. Il fenomeno portoghese è sceso in campo a Villar Perosa per l’amichevole in famiglia, la tradizionale Juventus A contro Juventus B che precede l’inizio della stagione. Subito show di CR7 che ha incantato tutti i presenti e che ora si lancia verso l’esordio in Serie A previsto sabato prossimo contro il Chievo. Di seguito i VIDEO con gli highlights ...

Ligue 1 - partenza sprint per il Marsiglia di Garcia : 4-1 contro il Tolosa. Esordio della Var : partenza sprinte per l'ex tecnico della Roma. Il Marsiglia di Rudy Garcia batte 4-0 il Tolosa nell'anticipo della prima giornata della Ligue 1 e fa l'Esordio nel campionato francese la Var grazie alla ...

Esce nelle sale giovedì 16 agosto : “Most Beautiful Island” Esordio della regista Ana Asensio : Esce nelle sale giovedì 16 agosto, distribuito da EXIT media, Most Beautiful Island, esordio alla regia della giovane e talentuosa attrice spagnola Ana Asensio, che vi recita anche da protagonista. Girato in 16mm, con una macchina da presa agile, il film, interpretato anche da Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden e Caprice Benedetti è stato recentemente presentato con grande successo al Festival del Cinema Spagnolo di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : uscito il calendario della seconda fase - per l’Italia Esordio il 14 settembre con la Polonia : La FIBA ha diramato poco fa il calendario degli incontri del gruppo J, quello che è toccato in sorte all’Italia per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Questa la successione delle partite che la nazionale azzurra giocherà nelle tre finestre per raggiungere l’obiettivo cinese, cogliendo così una qualificazione mondiale che manca in via diretta dal 1998 (nel 2006 abbiamo partecipato con il meccanismo, ...

Mondiali - Esordio - con sorpresa - della Germania : battuta dal Messico 1 a 0 : Il gol vincente di Lozano al 35' del primo tempo. Sabato prossimo contro la Svezia rischia di essere già da dentro o fuori - Falsa partenza dei campioni del mondo della Germania ai Mondiali di Russia 2018: la squadra di Low è stata battuta 1 a 0 dal Messico nell'esordio a Mosca. La rete vincente di Lozano al 35' del primo tempo letteralmente dominato dai ...