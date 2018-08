Esce il film ' The Nun' | e la rete ha davvero paura di una suora

Film e arena - il cinema Esce allo scoperto : L'Estate è il momento in cui Roma si riappropria di uno dei suoi grandi amori: il cinema. In tutta la città si moltiplicano le sale all'aperto dove sedersi e apprezzare la programmazione proposta dai ...

Giffoni Film Festival - la magia del cinema per far crEscere i giovani e il mondo del lavoro : di Linda Maisto e Francesco Pastore Oggi è finito il Giffoni Film Festival. Sui siti web ci sono tutti i video e i vincitori. Genitori e figli tornano a casa pensando che è stato un grande sforzo per tutti, ma ne è valsa davvero la pena. Tutti parlano della necessità di dare un’opportunità di crescita ai giovani italiani ma pochi lo fanno davvero. Il motivo è che non è semplice. I nostri giovani non sono più quelli di decenni fa quando si ...

Francesca Michielin al Giffoni Film Festival : «La musica è di tutti. Lega tutti - riEsce ad unire. Credeteci» : “La musica è di tutti. Lega tutti, riesce ad unire. Credeteci”. È un messaggio di tolleranza e apertura, contro le barriere, ma anche di sostenibilità ambientale quello di Francesca Michielin ai giffoners.“Mi sento proprio fortunata, non ho più nessuna esitazione, nessun pregiudizio, amo conoscere le persone diverse da me”, insiste. Sensibile e sorridente, si confronta con i giovani in due momenti diversi, il Meet the Stars e la Masterclass ...

10 film per adolEscenti da vedere - : Davanti ai problemi della vita il protagonista ridimensiona la sua visione del mondo e dei rapporti umani sciogliendo persino i cuori più duri. Noi siamo infinito Tratto dal bestseller «Ragazzo da ...

Edoardo PEsce dal Simoncino di Dogman ad Alberto Sordi (in un film per la tv) : Edoardo Pesce sarà Alberto Sordi. Questa la notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore e che pare non sia un semplice rumor. Pare infatti che il regista Luca Manfredi (figlio del compianto Nino) abbia proprio scelto lui per interpretare uno dei più grandi attori italiani (a quindici anni dalla morte), in quello che sarà un film per la tv realizzato con l’appoggio dell’Associazione Alberto Sordi e prodotto da Ocean ...