Blastingnews

: RT @Giada06528180: #rt seguimi e ti seguo se ti piacciono almeno 3 cose di queste? -se tifi Inter -irama- -Emma Muscat -lautaro martinez… - martyn2000joy1 : RT @Giada06528180: #rt seguimi e ti seguo se ti piacciono almeno 3 cose di queste? -se tifi Inter -irama- -Emma Muscat -lautaro martinez… - __ladyf : Emma Muscat al rapper Biondo: 'Ti amo' -

(Di domenica 19 agosto 2018) Si sono conosciuti nella scuola di Amici e da allora non si sono più lasciati. Loro sonoe il, è entrata nella scuola vincendo la sfida contro la cantante Adjuas ed è riuscita con la sua voce ad arrivare in semifinale. Proprio durante il percorso nella scuolasi sono innamorati. Tra di loro è nata una bellissima storia d'amore che procede a gonfie vele anche fuori. Molto carini e simpatici, la loro unione piacque subito ai fans del programma. A far sorridere fu una sorta di contratto d'amore chefece sottoscrivere adprima che lasciasse la scuola dopo essere stata eliminata dal programma. Si trattava di diverse promesse che entrambi dovevano mantenere per non far naufragare la loro storia. Entrambi, sono impegnati con la promozione dei loro rispettivi album che tra l'altro stanno avendo molto successo. Ilha annunciato che ...