È dal 1972 che gli zingari felici aspettano Godot

(Di domenica 19 agosto 2018) Il primo LP di Claudio Lolli è uscito nel, con il titolo "Aspettando", diventando il manifesto di una generazione e delle sue illusioni. La rivoluzione, quella cantata da Gaber ne "I Reduci" o "Chiedo scusa se parlo di Maria" pone i due su punti estremi ed opposti del "movimento" Claudio Lolli è un "duro e puro". Ilè l'anno del debutto del "Teatro canzone" di Giorgio Gaber con "Dialogo tra un impegnato e un non so".I dischi non sono solo un bene di consumo ma vengono vissuti come libri da ascoltare e riascoltare e lasciare alla memoria di chi segue, è così che all'uscita di "Aspettando" sono in molti a definire Claudio Lolli il Nick Drake italiano.Lirica disincantata e dolorante, la fatica di vivere accompagnata da uno scarno e solitario arpeggio che lascia quasi sola questa voce che scava dentro. È l'estate del 1971 e ...