E’ ancora il Napoli l’anti-Juve | la squadra di Ancelotti entusiasmante | la coppia

calcioweb.eu

: Una sintesi di #LazioNapoli 'Quando non sei più il Napoli di Sarri ma non riesci ancora ad essere il Napoli di Anc… - annatrieste : Una sintesi di #LazioNapoli 'Quando non sei più il Napoli di Sarri ma non riesci ancora ad essere il Napoli di Anc… - sechesi : Il Napoli si regala l’esordio che gli serviva: ancora acerbo nell’idea di gioco, ma con la maturità, il carattere e… - pisto_gol : Gli stessi giornalisti che ieri criticavano Sarri adesso scrivono che senza Sarri il Napoli é dietro Juve, Inter Ro… -

(Di domenica 19 agosto 2018) I primi due match hanno dato già importanti indicazioni per il campionato di Serie A: lantus non è imbattibile ed ilregala spettacolo. Grosse difficoltà per il club bianconero all’esordio contro il Chievo, solo un pò di fortuna ha permesso allabianconera di conquistare i tre punti, addirittura lantus ha rischiato la sconfitta. Niente è scontato nel campionato di Serie A, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo ladi Allegri dovrà guadagnarsi lo scudetto con fatica, l’anti-ntus continua ad essere il. Si è parlato tanto del mercato di Milan ed Inter ma gli azzurri possono contare già su una rosa collaudata e su una certezza in panchina: Carlo. Ilieri ha regalato spettacolo su un campo difficilissimo come quello della Lazio, l’inizio è sicuramente incoraggiante dopo le amichevoli che avevano ...