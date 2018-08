Dzeko gol | buona la prima della Roma

Kluivert entra e cambia la partita ma è di Dzeko il gol della giornata : Roma da impazzire e Torino ko [FOTO] : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Torino-Roma - gol assurdo di Edin Dzeko : il bosniaco si inventa una pazzesca rete… ‘senza senso’ [VIDEO] : L’attaccante bosniaco della Roma decide il match con il Torino con un gol capolavoro che non lascia scampo a Sirigu Una partita in equilibrio per novanta minuti, piegata a favore della Roma da un gol pazzesco di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco si inventa una conclusione assurda sul cross di Kluivert, piazzando la palla all’incrocio e facendo esplodere i tifosi romanisti, rimasti allibiti davanti a tanta bellezza. Una ...

Roma - 9-0 al Latina. Tris di Schick - Dzeko fa due gol in 5' : Senza troppi problemi la prima uscita della Roma di Eusebio Di Francesco che vince per 9 a 0 contro il Latina al Francioni. Nei primi 37' i giallorossi riescono a siglare ben 6 reti: tripletta di ...

Roma - 700 tifosi al Tre Fontane. Cori contro Ronaldo : 'Noi abbiamo Dzeko gol' : Festa a metà al Tre Fontane dove la Roma questo pomeriggio ha svolto un allenamento davanti a circa 500 tifosi. Non un sold out, forse per il caldo o per il poco preavviso, fatto sta che le tribune ...

Nainggolan : Icardi e Dzeko sono grandi : MILANO, 28 GIU - "Icardi è diverso da Dzeko. Icardi vive per il gol, Dzeko lavora di più per la squadra. Ma sono due grandi attaccanti. Mi sono trovato bene con Edin, spero di farlo anche con Mauro. ...

Roma – Dzeko triste per l’addio di Nainggolan - Perisic ha la soluzione : il messaggio social è sorprendente [FOTO] : L’attaccante della Roma ha salutato sui social Nainggolan, ricevendo un messaggio sorprendente da Ivan Perisic Un addio difficile da digerire per Edin Dzeko, triste per il trasferimento di Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter. L’attaccante bosniaco ha salutato sui social il centrocampista belga, esprimendo le proprie sensazioni: “oggi sono triste, e per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via. Ci mancherai, ma ...

NAINGGOLAN NON VUOLE LASCIARE LA ROMA!/ Ma quale Inter - il belga punta i piedi. un altro caso Manolas-Dzeko? : NAINGGOLAN all'Inter? No Radja non VUOLE LASCIARE la Roma ed è imbufalito col ds Monchi che sta cercando in tutti i modi di venderlo. Il Ninja potrebbe fare come Manolas e Dzeko...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:20:00 GMT)