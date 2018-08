Due detenuti evasi dal carcere di San Marino

San Marino. Due detenuti serbi fuggiti dal carcere dei Cappucini : Una doppia evasione si è registrata nel carcere dei Cappuccini della Repubblica di San Marino. La duplice evasione sarebbe avvenuta

Torino - evasi Due detenuti della Sacra corona unita/ Ultime notizie : uno era in carcere per omicidio : Torino, evasi due detenuti della Sacra corona unita dal carcere de Le Vallette: erano entrambi in permesso premio, dietro le sbarre per omicidio e rapina(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:48:00 GMT)

Detenuti sequestrano Due agenti ad Ariano Irpino : liberati - : I reclusi protestavano per presunte violenze contro uno di loro. La trattativa si è sbloccata dopo l'intervento del direttore del carcere. Nel penitenziario erano pronte ad intervenire le forze dell'...

