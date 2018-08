Due cadaveri in appartamento a Levanto

Lascia morire di fame i suoi Due barboncini e vive coi cadaveri in decomposizione : Tara Bridges, 32enne inglese, ha poi spiegato alla polizia di essere stata "troppo impegnata" con alcune persone che era andata a farle visita per poter dare da mangiare a Lila e Moxy. Uno dei due cani era in un stato di decomposizione così avanzata, che nelle sue orbite sono state trovate delle larve.Continua a leggere

Josepha è al sicuro. Open Arms sbarca a Palma de Mallorca anche con i Due cadaveri : La nave Open Arms è entrata nel porto di Palma di Maiorca. L'imbarcazione della Ong Proactiva Open Arms nei giorni scorsi ha recuperato i cadaveri di una donna e un bambino al largo della Libia e salvato Josefa, una donna di origini camerunensi rimasta per due giorni in mare tra i resti di un gommone. "Dopo quattro giorni di navigazione - ha scritto il fondatore della Ong Oscar Camps su twitter - la nave entra finalmente nel porto sicuro ...

Ong mostra le foto shock di Due cadaveri : "I libici sono assassini assoldati dall'Italia"Viminale : "E' una fake news" : Proactiva Open Arms pubblica una devastante foto di due cadaveri e accusa Roma. Il ministro dell'Interno: "Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto". Quindi la presa di posizione del Viminale.

SO : Due cadaveri a Trimbach - caso chiarito

I Due cadaveri trovati abbracciati «Sono morti di stenti sul gommone» : Uomini, donne e bambini partiti da chissà quale posto in fondo al mondo, passati dalla Libia e imbarcati su qualche bagnarola galleggiante, senza nessuna certezza di arrivare fino a qui. Hanno facce ...

Due cadaveri in auto nel biellese/ Probabile doppio suicidio : erano in cura per problemi psicologici : Due cadaveri in auto nel biellese, Probabile doppio suicidio: erano in cura per problemi psicologici. L'uomo aveva 41 anni mentre la donna ne aveva 34(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:09:00 GMT)