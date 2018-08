Due bimbe investite nel passeggino ad Aosta

Bergamo - Due bimbe morte di pertosse : Due bimbe, nate a poche settimana l'una dall'altra, sono morte di pertosse dopo un solo mese di vita. Le piccole erano state portate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, eccellenza della sanita' lombarda, ma il ricovero si è rivelato inutile. Le loro mamme, secondo il personale medico, non erano vaccinate. La notizia è stata riportata dal quotidiano L'eco di Bergamo e ripresa tra numerose testate nazionali.. Dalle pagine del Corriere ...

GEMELLINE MORTE TRA LE BRACCIA DEI NONNI/ Grecia - i resti delle Due bimbe scomparse tra le fiamme : I ricercatori hanno trovato le due GEMELLINE di 9 anni disperse da lunedì scorso, negli incendi che hanno devastato alcune regioni della Grecia, MORTE nelle BRACCIA dei NONNI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Irlanda - Due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook : Irlanda, due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook “Io e mia moglie siamo sposati da quasi quindici anni e l’anello è di grande valore sentimentale”, ha detto l’uomo Continua a leggere L'articolo Irlanda, due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook proviene da NewsGo.

Napoli - abusa di Due bimbe mentre è ai domiciliari : arrestato/ Ultime notizie Qualiano : dettagli inquietanti : Napoli, abusa di due bimbe mentre è ai domiciliari: arrestato 43enne. Ultime notizie, Qualiano: denuncia partita dalle madri, "particolari inquietanti"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Mamma di Due bimbe di 1 e 2 anni trova una lametta in un peluche comprato alle figlie : Shannon Brandon ha trovato una lametta all'interno di un peluche acquistato per le figlie.Continua a leggere

Fano - i sei bagnini-eroi : rischiano la vita per salvare Due bimbe di 7 e 8 anni : Il dramma sfiorato a pochi metri dal punto esatto in cui l’anno scorso ha perso la vita un altro bagnino, Bigio Riccio. "Cosa dobbiamo fare per farvi capire che se c'è la bandiera rossa è pericoloso fare il bagno? Aspettiamo un'altra vittima?" si chiede ora Enzo Maggi, dell'associazione dei Bagnini Mare dentro.Continua a leggere

Roma : Provoca incidente - ferisce Due bimbe e scappa : Roma – Nella tarda serata di domenica il V gruppo Prenestino ha individuato il pirata della strada che aveva causato un incidente in via Prenestina nelle ore precedenti. Una mamma e due figlie piccole, ricoverate in codice rosso ed una in prognosi riservata. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, un italiano di 32 anni. Che subito dopo l’incidente ha abbandonato l’auto sul posto ed e’ fuggito. Provando così a far ...