Dopo Genova ristrutturare l' Italia | via al piano straordinario per ponti e scuole

Politica - imprese e finanza rispondono all’appello : l’unità sia la lezione per il Dopo Genova : Un richiamo al l’unità , per trovare tutti insieme le soluzione e permettere a Genova e al Paese di rialzarsi dopo il crollo del ponte Morandi. Senza cavalcare la rabbia e il rancore,...

I Benetton 24 ore Dopo Genova? A un party con grigliata a Cortina : La famiglia Benetton avrebbe presenziato a una festa a Cortina il giorno dopo la strage di Genova. "Un party organizzato per una novantina di invitati sul prato di una villa in località Cojana" Segui su affaritaliani.it

I Benetton 24 ore Dopo Genova? A n party con grigliata a Cortina : La famiglia Benetton avrebbe presenziato a una festa a Cortina il giorno dopo la strage di Genova. "Un party organizzato per una novantina di invitati sul prato di una villa in località Cojana" Segui su affaritaliani.it

Dopo IL CROLLO/ Ora solo la Gronda può salvare il porto di Genova : La tragedia del CROLLO del Ponte Morandi potrebbe essere aggravata dal disastro economico per il dirottamente delle merci dal porto di Genova . HILDEBRAND SENSINI(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:02:00 GMT)PERCHE' PONTE MORANDI E' CROLLATO/ L'esperto: mare e ossidazione, così è collassato, int. a M. Di PriscoDIETRO IL PONTE MORANDI/ Burlando: i ricatti di M5s non ci hanno permesso di salvarlo

Ponte Morandi a Genova - ecco il primo video subito Dopo il crollo : "È caduto il Ponte . Guardate. Non c'è più il Ponte . È caduto giù". Sono le prime parole, quelle di Ale Cordova che ha realizzato un video immediatamente successivo al momento in cui il viadotto Morandi a Genova ha ceduto al peso del tempo e, forse, dell'incuria. Il video , pubblicato in esclusiva da Tpi, è stato registrato con un cellulare. Sono le primisseme immagini del disastro che ha investito il capoluogo ligure. Il ragazzo che ha registrato ...

Renzi tuona contro il governo Dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...