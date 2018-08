Diretta Atp Cincinnati 2018 finale Djokovic Federer streaming video e tv live 6-4

Diretta / Atp Cincinnati 2018 finale Djokovic Federer streaming video e tv (live 2-3) : lo svizzero avanti : DIRETTA Atp Cincinnati 2018 , finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:06:00 GMT)

ATP Cincinnati 2018 : la finale Djokovic-Federer in Diretta LIVE dalle 22 : La finale dei sogni, paragonabile al classico Fedal. Novak Djokovic e Roger Federer scendono in campo a Cincinnati , ore 22, diretta esclusiva Sky Sport , per il settimo Masters 1000 della stagione. Il 31enne di Belgrado, rilanciatosi con il trionfo all'ultimo Wimbledon, è a una vittoria dal Golden Masters : il trofeo dell'Ohio è infatti l'unico ...