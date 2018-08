Diretta Atp Cincinnati 2018 Djokovic Federer streaming video e tv finale 6-4; 6-4

Diretta/ Atp Cincinnati 2018 finale Djokovic Federer streaming video e tv (live 6-4; 2-3) : Roger è in partita : DIRETTA Atp Cincinnati 2018, finale Djokovic Federer streaming video e tv: i due campioni tornano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo Master 1000 in Ohio, il bilancio è 23-22 per il serbo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:45:00 GMT)