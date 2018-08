Diciotti | Salvini | ' O l' Ue interviene | o migranti in Libia'

Imbarcazione Diciotti senza luogo di sbarco - Salvini protesta contro Malta : Da circa quattro giorni l'Imbarcazione Diciotti si trova in prossimità delle coste di Lampedusa, trasportando circa 177 migranti provenienti dalla Libia, in attesa di sbarcare in un porto sicuro: Malta sembrerebbe impraticabile, mentre l'Italia viene consigliata come luogo di sbarco. Matteo Salvini protesta aspramente, imponendo l'intervento dell'UE e, se così non fosse, provvederà a far rientrare gli immigrati in Libia. La Capitaneria italiana ...

