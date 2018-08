ilfattoquotidiano

: Voglio rivolgere un pensiero a Denis #Cavatassi, cittadino italiano condannato in Thailandia in secondo grado alla… - Roberto_Fico : Voglio rivolgere un pensiero a Denis #Cavatassi, cittadino italiano condannato in Thailandia in secondo grado alla… - Cascavel47 : Denis Cavatassi, Fico ricorda l’italiano condannato in Thailandia: “Il nostro Paese rifiuta la pena di morte”… -

(Di domenica 19 agosto 2018) “La storia giudiziaria e detentiva dicolpisce profondamente e chiama in causa la nostra coscienza civile e democratica”. Il presidente della Camera Robertohato in una nota pubblicata su Facebook l’imprenditore di Tortoreto (Teramo), dichiarando di essere vicino a lui e alla sua famiglia. Cavatassi è stato arrestato nel 2011 incon l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo socio in affari Luciano Butti a Phuket. Per questo statoa morte dalla suprema corte thailandese. “Il”, ha detto, “rifiuta incondizionatamente la pena di morte e si batte da anni per la sua abolizione in ogni parte del mondo. Si tratta di un passo fondamentale, ma non ancora sufficiente per parlare di civiltà e di umanità delle pene e quindi di pieno rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali ...