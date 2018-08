raisport.rai

: #SassuoloInter | Dal ruolo di Boateng dentro e fuori dal campo al percorso dei suoi: #DeZerbi analizza così la part… - DiMarzio : #SassuoloInter | Dal ruolo di Boateng dentro e fuori dal campo al percorso dei suoi: #DeZerbi analizza così la part… - infoitsport : De Zerbi: 'Noi squadra giovane ma con qualità. Boateng? Una fortuna averlo' - pccpla : RT @ansacalciosport: De Zerbi, qualità con Boateng e Berardi. 'Sono felice per me e società, ha fatto investimenti importanti' | #ANSA http… -

(Di domenica 19 agosto 2018) 'Sono felice per tutti: per i ragazzi che non hanno sbagliato nemmeno un allenamento e per la società, che ha fatto investimenti importanti soddisfacendo tutte le mie richieste. Dovremo mantenere ...