DAZN fa il pieno di critiche durante la messa in onda di Lazio - Napoli

La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi per Sky e DAZN. La piattaforma satellitare ha avuto non pochi problemi con Sky Go (usufruibile da smartphone e PC). Come vi abbiamo riferito, il servizio di streaming è saltato proprio durante la prima partita di campionato Chievo - Juventus, match atteso per l'esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo nel torneo. I problemi però non si sono solo limitati solo a casa Sky, ma hanno coinvolto anche la piattaforma DAZN, che nel giorno del suo debutto ha trasmesso l'anticipo delle 20:30 fra Lazio-Napoli, per la cronaca, vinta 1-2 dalla squadra partenopea.