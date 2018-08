DAZN e Sky con problemi streaming Esordio fallimentare della nuova stagione di Serie A

Il calcio del sabato sera è su DAZN. E Sky riscopre l'arte del racconto senza immagini : E Sky riscoprì all’improvviso l’arte del racconto, della parola chiamata a sostituire le immagini. Sì, le immagini, quelle che la piattaforma satellitare non può offrire, perlomeno direttamente, il sabato sera.Pronti via ed è subito Lazio-Napoli, a cui fra una settimana seguirà il Milan, sempre contro i partenopei. Occorre quindi ingegnarsi, far vedere che si è sul pezzo. Anche perché stavolta la comunicazione rivolta agli abbonati è ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Il programma su Sky e DAZN : Juventus e Napoli hanno dato il via ieri al campionato di calcio di Serie A 2018-2019: i bianconeri si sono imposti, non senza soffrire, 3-2 grazie ad un gol all’ultimo secondo di Federico Bernardeschi, dopo che i campioni d’Italia si sono ritrovati anche sotto (2-1). Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta ma è solo l’inizio. Successo esterno anche per i partenopei che hanno sbancato l’Olimpico di Roma. Successo 2-1 ...

Sky : Sky Go va KO nel giorno del debutto di Cristiano Ronaldo (e di DAZN) : Non tutti sono riusciti a godersi appieno il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, con la maglia della Juventus, impegnata nella trasferta contro il Chievo (per la cronaca, la partita è terminata con la vittoria dei bianconeri per 3-2).Gli utenti di Sky, infatti, hanno avuto non pochi problemi nell'accedere a Sky Go che, di fatto, sembrerebbe essere andato "KO" in quasi tutta Italia. E' sufficiente andare su ...

Tra chiaro (Rai | Mediaset) e pay (Sky | DAZN) in tv la stagione del calcio italiano : Cambia tutto per gli appassionati di calcio. Dopo l'arrivo di Dazn in Italia, per vedere tutta la serie A non basterà più il solo abbonamento a Sky Sport. Il via alla stagione è previsto sabato 18 agosto, anche se dopo il crollo del ponte Morandi a Genova Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate alle prossime setimane. Champions e Europa League passano da Mediaset alla tv satellitare, mentre sarà la Rai ...

Primi problemi DAZN : mese di prova inesistente su alcuni ticket Sky : Utenti alle prese con i Primi problemi DAZN, nell'ambito del primo mese di prova, misteriosamente scomparso per alcuni clienti Sky, che hanno provveduto a staccare i loro ticket. L'intoppo si verifica a ridosso dell'attivazione del buono, non nella modalità, di per sé molto semplice, bensì nel calcolo della relativa scadenza. In effetti, nell'applicazione del codice coupon inviato da Sky nella propria piattaforma DAZN, non sono pochi gli utenti ...

DAZN - Sky e Mediaset Premium : tutte le offerte per visionare il calcio della serie A del momento - : Sabato debutterà il campionato di calcio della serie A con il match delle ore 18 tra Chievo Verona e Juventus. Sarà poi la volta della Lazio che alle 20.30 sfiderà il Napoli. Per poter fruire di entrambe le partite oltre che a Sky si dovrà avere anche un abbonamento a DAZN o a Mediaset Premium calcio (ma solo per quella del sabato sera). Ecco tutti i costi e le offerte del momento.--Dal 1 agosto tutti gli abbonati a Mediaset Premium con ...

Serie A 2018-2018 - prima giornata : orari e come vedere tutte le partite su Sky e DAZN : Il conto alla rovescia sta per terminare. Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019, la prima giornata della Serie A 2018-2019 e si preannuncia altamente avvincente e appassionante. Si inizia sabato alle ore 18.00 con l’attesissimo anticipo Chievo-Juventus: allo Stadio Bentegodi di Verona andrà in scena il debutto del campione lusitano Cristiano Ronaldo in Italia. In serata poi il big match tra Lazio e Napoli, gli uomini ...

Lazio-Napoli - sabato in diretta tv e streaming su DAZN - Mediaset Premium e Sky : Il campionato di Serie A 2018-2019 sabato 18 agosto alle ore 20,30 mettera' subito di fronte due protagoniste della scorsa stagione: la Lazio ed il Napoli. Questa gara può considerarsi gia' un vero e proprio big-match visto che entrambe le squadre puntano ad un campionato di vertice. La partita sara' visibile sia in diretta tv sui canali Sky e Mediaset Premium, sia in streaming su Sky Go, Premium Play e DAZN. Probabili formazioni e ultimi ...