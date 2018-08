Dall' Inghilterra | ' Lazio | no a 95 milioni per Milinkovic-Savic'

In Inghilterra : 'Offerta monstre Dalla Cina per Benitez' : LONDRA - Il contratto che lega Rafa Benitez al Newcastle scadrà al termine della stagione e nel futuro dell'ex allenatore di Inter e Napoli potrebbe esserci la Cina. Secondo il 'Sunday Mirror', ...

Calciomercato Lazio - bomba Dall’Inghilterra : pazza idea dei biancocelesti : 1/11 AFP/LaPresse ...

Dall'Inghilterra : 'Juve - Inter e Napoli su Darmian' : 'Sono felice di giocare in uno dei migliori club del mondo come lo United - le parole di Darmian riportate dal tabloid britannico -, e' un onore, ma il mio obiettivo e' giocare regolarmente e nella ...

Roma - Dall'Inghilterra : il Manchester United vuole Monchi : Il Manchester United non ha praticamente effettuato movimenti nell'ultimo calciomercato e i dirigenti dei Red Devils sembrano intenzionati a cambiare profondamente i loro quadri dirigenziali. In ...

Dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid offre 220 milioni al Chelsea per Hazard' : LONDRA - Il mercato inglese si è chiuso, ma solo in entrata, e il Chelsea continua a temere per il futuro di Eden Hazard . Stando al 'Sunday Express', il belga resta in cima alla lista dei desideri ...

Dall'Inghilterra : 'Bakayoko deluso da Sarri - vuole andare via' : LONDRA - Tiemoue Bakayoko ' è rimasto deluso ' dall'annuncio di Maurizio Sarri di non contare su di lui per la stagione che per il Chelsea comincia oggi ad Huddersfield . Secondo il 'Daily Mirror' il ...

Dall'Inghilterra : 'Raiola spinge Pogba a Barcellona'. Juventus alla finestra : Ecco che in questa situazione ogni gesto o parola può diventare importante o causare tensioni e voci, come il fatto - riportato dal 'Daily Mail' - che il 25enne francese fresco campione del mondo al ...

Correre e meditare - arriva Dall’Inghilterra la “Dynamic running therapy” : Si chiama “Dynamic running therapy” (DRT) ed è una nuova forma di psicoterapia che coniuga fitness e meditazione. Rispetto alla staticità di un incontro fra la pareti di uno studio, questo metodo prevede di Correre o camminare fianco a fianco con il terapeuta. Fare sport ci permette di sfogare le tensioni quotidiane e di affrontare con una carica diversa tutti gli impegni. Muoversi stimola la concentrazione e, soprattutto, aiuta a ...

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra : tre operazioni in uscita ed una in entrata [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid su Willian e Courtois' : ROMA - Chissà cosa ne penserà Maurizio Sarri quando saprà che il Real Madrid ha offerto per i suoi gioielli Courtois e Willian ben 112 milioni di euro . Pacchetto completo pagato a peso d'oro. Se ...

Dall'Inghilterra : Pogba obiettivo Juve : ROMA, 29 LUG - Paul Pogba, neocampione del mondo con la Francia, è il prossimo obiettivo di mercato della Juve, evidentemente non ancora soddisfatta, malgrado l'acquisto-bomba di Cristiano Ronaldo. Pogba da tempo non è più in buoni rapporti ...

Dall'Inghilterra : Pogba obiettivo Juve : ANSA, - ROMA, 29 LUG - Paul Pogba, neocampione del mondo con la Francia, è il prossimo obiettivo di mercato della Juve, evidentemente non ancora soddisfatta, malgrado l'acquisto-bomba di Cristiano Ronaldo. Pogba da tempo non è più in buoni rapporti ...

Eclissi lunare - Dall’Inghilterra un “assaggio” della “Luna di sangue” di questa sera : La “Luna di sangue” sarà un evento astronomico imperdibile per ammirare l’Eclissi lunare totale più lunga del secolo, che durerà 1 ora e 43 minuti. La luna apparirà sul lato notturno della Terra nelle ore serali (20:44 in Italia) e la totalità inizierà alle 21:30, raggiungendo il massimo alle 22:22. Ma gli effetti del meraviglioso evento astronomico sono già visibili, come dimostrano queste foto: un aereo della compagnia British Airways è stato ...

Dall'Inghilterra : 'Mourinho vuole Perisic : pronti 67 milioni di euro' : Secondo il 'Daily Mirror' il Manchester United ha intenzione di sferrare un nuovo attacco per il 29enne esterno offensivo dell' Inter , tra i grandi protagonisti della Croazia vicecampione del mondo. ...