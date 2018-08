Crollo Ponte Genova | Resta | “Ora la pianificazione sullo stato delle infrastrutture”

Crollo Ponte - pensieri in piazza Genova : ANSA, - Genova, 19 AGO - Circa 300 persone in piazza De Ferrari nel tardo pomeriggio per la manifestazione chiamata ponte16100, dal numero di codice avviamento postale di Genova, nata sui social con l'...

Crollo Ponte - ascoltati testimoni tra cui una donna che si trovava a poche centinaia di metri : Genova, 19 ago. , Adnkronos, - Sono poco meno di una decina i primi testimoni del Crollo di ponte Morandi, ascoltati in queste ore dalla squadra mobile di Genova nell'ambito dell'indagine sul disastro ...

GENOVA - COMMISSIONE MIT : “Crollo Ponte MORANDI - DIVERSE LE CAUSE“/ Ultime notizie - porto : “bypass in un mese” : PONTE MORANDI, Ultime notizie GENOVA: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". Domani prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:53:00 GMT)

Crollo Ponte : Conte - fatti non parole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morandi a Genova nel ’79 : “ponte su Polcevera si corrode”/ Allarme 40 anni prima del Crollo : il nodo ‘carichi’ : Genova, Morandi nel '79 lanciava l'Allarme corrosione del Ponte sul Polcevera. 43 morti, recuperati dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:37:00 GMT)

Crollo Ponte : presidente commissione ministero Trasporti - "Cause caduta sono diverse" : "Varie concause" potrebbero aver contribuito al Crollo del ponte Morandi a Genova. L'indicazione è stata fornita dal presidente della commissione ispettiva del Mit, Roberto Ferrazza, intervistato da Sky Tg24. "Il ponte", ha spiegato al termine di un sopralluogo sulle macerie, "non è venuto giù così come stava ma si è piegato ed è caduto". La dinamica del cedimento non ...

Crollo Ponte Morandi - presidente commissione Mit : probabili concause : Crollo ponte Morandi, presidente commissione Mit: probabili concause Il capo del team ispettivo ministeriale, dopo il sopralluogo, apre alla possibilità che più fattori abbiano determinato il cedimento. A Sky tg24 dice: “Si è piegato e poi è caduto”. Procura autorizza verifiche per messa in sicurezza. Autorità porto: in un mese ...

Crollo Ponte Genova : ok alle verifiche per la messa in sicurezza : “La procura ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi di Ponte Morandi proposte da Anas, dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura”. Lo ha detto Roberto Ferrazza al termine del sopralluogo dei consulenti della Procura e della Commissione ispettiva del Mit, di cui è presidente, sul luogo della ...

Crollo Ponte - presidente commissione Mit : «Probabili concause» : Il Crollo di ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione...

Crollo Ponte Genova - tiranti "ridotti del venti per cento" : ministero e autostrade sapevano : Il verbale di una riunione tra Infrastrutture, Direzione generale di vigilanza, Provveditorato opere pubbliche e società di gestione dimostra che fin da febbraio 2018 la gravità della corrosione era nota. Il documento è firmato da Roberto Ferrazza e Antonio Brencich, ora nominati presidente e membro esperto della commissione d'indagine del governo Strage di Genova, la sicurezza delle autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Quei ...

Crollo Ponte Genova : Morandi nel 1979 avvertì sul pericolo di collisione : L’ingegnere Riccardo Morandi già nel 1979 aveva avvertito sulla necessità di manutenzione sul Ponte da lui progettato a Genova e crollato il 14 agosto scorso, denunciando il rischio di corrosione dovuta alla salsedine e all’inquinamento. “Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine ...