Crollo ponte Genova | posizionato georadar che monitora i tronconi

Battaglia social sul Crollo del ponte con tweet messicani : Anche con una tragedia come quella di Genova la macchina delle fake news, dei troll, dell'orientamento forzoso dell'opinione pubblica funziona a pieno regime. E' così successo che qualche attimo dopo il crollo del ponte Morandi si siano moltiplicate le interazioni si twitter e poi sugli altri social: due milioni di scambi - come riporta il Messaggero.Ma la cosa particolare è che un decimo del traffico sia partito dal Messico con ...

Crollo ponte : Cozzi - Stato ha abdicato a funzione controllo : "Premesso che l'indagine è in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento più generale: io ho qualche difficoltà ad accettare l'idea che il tema ...

Crollo ponte Morandi - concluse operazioni recupero delle vittime : Si sono concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova. I vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti concluso l'intervento per recuperare ...

Crollo ponte Genova : domani la consegna dei primi alloggi agli sfollati : Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno domani alle 16 i primi alloggi agli sfollati del Crollo di ponte Morandi. Alla consegna saranno presenti anche gli assessori di Regione Liguria Marco Scajola e Ilaria Cavo e del Comune di Genova Francesca Fassio. L'articolo Crollo ponte Genova: domani la consegna dei primi alloggi agli sfollati sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Genova : corsa contro il tempo per rimuovere le macerie - Polcevera osservato speciale : A seguito della conclusione delle ricerche di vittime e dispersi del Crollo del ponte a Genova, ora si procederà più velocemente la rimozione dei materiali che si trovano nel torrente del Polcevera che, con l’arrivo delle piogge, potrebbero creare una sorta di “diga”: per la rimozione dei detriti è stato previsto al momento “un periodo massimo di 15 giorni. Il Polcevera ha un tempo di portata minore del Bisagno e in 20 ...

Crollo ponte Morandi : domani Borrelli a Genova per l’ordinanza per gli interventi urgenti : Il capo del dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli si recherà domani a Genova per lavorare sul testo dell’ordinanza di protezione civile che consentirà di avviare i necessari interventi, normativi ed operativi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. La delibera del Cdm ha conferito mandato alla Protezione civile nazionale per preparare l’ordinanza con i contenuti rispetto ai ...

Crollo ponte Morandi a Genova : concluse le operazioni di recupero delle vittime e di ricerca dei dispersi : concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: è terminato l’intervento per recuperare la famiglia Cecala – il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal – dopo quasi 24 ore.-- Sono considerate concluse anche le ricerche dei dispersi: i pompieri continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l’area e bonificare tutte le zone, per poter escludere definitivamente ...

Crollo ponte a Genova - sindaca Raggi : «Profondo dolore». Monumenti al buio : «Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo», ha aggiunto la sindacata. E l'assessore all'Ambiente di Roma, Pinuccia ...

Crollo ponte Genova - procuratore : lo Stato ha abdicato alla funzione di controllo : “Premesso che l’indagine e’ in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento piu’ generale: io ho qualche difficolta’ ad accettare l’idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. La filosofia del nostro sistema vede oggi uno Stato espropriato dei suoi poteri, una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ...

I morti per il Crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 : Ieri pomeriggio il numero dei morti per il crollo del ponte Morandi a Genova è salito da 41 a 43. Nel giro di poche ore sono successe due cose: è stato ritrovato fra le macerie il corpo di Mirko Vicini, l’operaio The post I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 appeared first on Il Post.

Crollo ponte - lacrime ai funerali di Stato | Bagnasco : "Squarciato il cuore di Genova" Mattarella : "Una tragedia inaccettabile" : Il cardinale durante l'omelia: "Doveroso fare giustizia, ma la tragedia non sarà cancellata". La città intera si è fermata in segno di lutto. Campane a morto in tutte le chiese. Applausi per i vigili del fuoco e Mattarella. Morto uno dei feriti

Crollo ponte - Beppe Grillo : autostrade siano gratuite come in Germania : "In Germania le autostrade sono gratuite. In quei Paesi, i cittadini le usano senza pagare due volte". Lo afferma Beppe Grillo rilanciando una vecchia intervista con il prof Giorgio Ragazzi in cui si ...

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Crollo ponte Genova - Toti : “Dal Governo 28.5 milioni per l’emergenza” : Il Cdm straordinario convocato in Prefettura a Genova ha deliberato di stanziare 28,5 mln per far fronte alle emergenze causate dal Crollo del Ponte Morandi. Importo che si aggiunge ai 5 mln già stanziati subito dopo la tragedia. “Il Governo ha sostanzialmente riconosciuto i conteggi che abbiamo fatto con la Protezione Civile che ammontano a circa 28,5 mln di euro che si aggiungono ai 5 mln già stanziati precedentemente che ci ...