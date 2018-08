Crollo ponte | Cozzi | Stato ha abdicato a funzione controllo

Crollo ponte Genova - Conte : Dal CdM fondi per l’emergenza - ora subito le case per gli sfollati : “Come abbiamo detto il Governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti“: lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Nell’immediatezza del Crollo avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470 mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, ...

Ponte Genova : consulenti del pm e commissione Mit sul luogo del Crollo : I consulenti della procura e alcuni membri della commissione ispettiva del Mit hanno raggiunto il luogo del crollo di Ponte Morandi a Genova e stanno procedendo all’ispezione: tra le operazioni che dovranno essere svolte, è prevista la numerazione e la documentazione fotografica degli elementi crollati sui quali verranno svolte perizie tecniche. Sul posto anche tecnici e ingegneri di Società Autostrade. L'articolo Ponte Genova: consulenti ...

Adesso la Francia ha paura : via alle ispezioni sulla A8 dopo il Crollo di ponte Morandi :

Battaglia social sul Crollo del ponte con tweet messicani : Anche con una tragedia come quella di Genova la macchina delle fake news, dei troll, dell'orientamento forzoso dell'opinione pubblica funziona a pieno regime. E' così successo che qualche attimo dopo il crollo del ponte Morandi si siano moltiplicate le interazioni si twitter e poi sugli altri social: due milioni di scambi - come riporta il Messaggero.Ma la cosa particolare è che un decimo del traffico sia partito dal Messico con ...

Crollo ponte Genova : posizionato georadar che monitora i tronconi : A Genova, mentre proseguono i lavori delle ruspe per asportare i materiali caduti nel torrente Polcevera dopo il Crollo del ponte Morandi, i Vigili del fuoco hanno posizionato sul moncone est del ponte crollato un georadar per monitorare eventuali alterazioni nella stabilità. Nelle prossime ore sono attesi i consulenti tecnici della procura di Genova e la commissione ispettiva del Mit. L'articolo Crollo ponte Genova: posizionato georadar che ...

Crollo ponte : Cozzi - Stato ha abdicato a funzione controllo : "Premesso che l'indagine è in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento più generale: io ho qualche difficoltà ad accettare l'idea che il tema ...

Crollo ponte Morandi - concluse operazioni recupero delle vittime : Si sono concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova. I vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti concluso l'intervento per recuperare ...

Crollo ponte Genova : domani la consegna dei primi alloggi agli sfollati : Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con il sindaco di Genova Marco Bucci consegneranno domani alle 16 i primi alloggi agli sfollati del Crollo di ponte Morandi. Alla consegna saranno presenti anche gli assessori di Regione Liguria Marco Scajola e Ilaria Cavo e del Comune di Genova Francesca Fassio. L'articolo Crollo ponte Genova: domani la consegna dei primi alloggi agli sfollati sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Genova : corsa contro il tempo per rimuovere le macerie - Polcevera osservato speciale : A seguito della conclusione delle ricerche di vittime e dispersi del Crollo del ponte a Genova, ora si procederà più velocemente la rimozione dei materiali che si trovano nel torrente del Polcevera che, con l’arrivo delle piogge, potrebbero creare una sorta di “diga”: per la rimozione dei detriti è stato previsto al momento “un periodo massimo di 15 giorni. Il Polcevera ha un tempo di portata minore del Bisagno e in 20 ...

Crollo ponte Morandi : domani Borrelli a Genova per l’ordinanza per gli interventi urgenti : Il capo del dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli si recherà domani a Genova per lavorare sul testo dell’ordinanza di protezione civile che consentirà di avviare i necessari interventi, normativi ed operativi: lo ha reso noto l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. La delibera del Cdm ha conferito mandato alla Protezione civile nazionale per preparare l’ordinanza con i contenuti rispetto ai ...

Crollo ponte Morandi a Genova : concluse le operazioni di recupero delle vittime e di ricerca dei dispersi : concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova: è terminato l’intervento per recuperare la famiglia Cecala – il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal – dopo quasi 24 ore.-- Sono considerate concluse anche le ricerche dei dispersi: i pompieri continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l’area e bonificare tutte le zone, per poter escludere definitivamente ...

Crollo ponte a Genova - sindaca Raggi : «Profondo dolore». Monumenti al buio : «Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo», ha aggiunto la sindacata. E l'assessore all'Ambiente di Roma, Pinuccia ...

Crollo ponte Genova - procuratore : lo Stato ha abdicato alla funzione di controllo : “Premesso che l’indagine e’ in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento piu’ generale: io ho qualche difficolta’ ad accettare l’idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. La filosofia del nostro sistema vede oggi uno Stato espropriato dei suoi poteri, una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ...

I morti per il Crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 : Ieri pomeriggio il numero dei morti per il crollo del ponte Morandi a Genova è salito da 41 a 43. Nel giro di poche ore sono successe due cose: è stato ritrovato fra le macerie il corpo di Mirko Vicini, l’operaio The post I morti per il crollo del ponte Morandi a Genova sono saliti a 43 appeared first on Il Post.