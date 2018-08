Cozzi | procuratore Genova | “Stato ha abdicato il controllo” Revoca concessione

Genova - il procuratore Cozzi : "Lo Stato<br> ha abdicato al controllo" : Francesco Cozzi , procuratore capo di Genova , ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha espresso la sua opinione su quanto avvenuto prima e dopo il crollo del ponte Morandi e la sua opinione non è di certo una qualunque, visto che è il titolare dell'indagine in corso su questa terribile tragedia che ha colpito il capoluogo ligure e un po' tutta l'Italia.In particolare, c'è un passaggio molto significativo dell'intervista in ...

Ponte Morandi - il procuratore Cozzi : “Lo Stato ha abdicato al controllo. Autostrade è come se fosse proprietario - quindi ha maggiori responsabilità” : Lo Stato è “espropriato dei suoi poteri“, è diventato “una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante della sicurezza“. “Il concessionario è come se fosse diventato il proprietario delle Autostrade ”, quindi “ha maggiori poteri” e “ maggiori responsabilità“. Il procuratore di Genova Francesco Cozzi è al lavoro da poche ore dopo il crollo del Ponte ...

Crollo Genova - procuratore Cozzi : un black out nei video : Roma, 17 ago., askanews, - 'Ci sono stati dei problemi nelle video registrazioni della società autostrade. Non posso dire che ci siano materiali di grande rilevanza o utilità. Il maltempo incideva ...

Il procuratore Cozzi : "Disastro senza precedenti - ma daremo tutte le risposte" : Le indagini sul crollo del Ponte Morandi sono appena agli inizi. Ma il procuratore di Genova Francesco Cozzi non si nasconde, e intervistato da Il Giornale racconta cosa abbia significato questa catastrofe per un genovese come lui:"Il ponte quel ponte era eterno, era un pezzo della nostra identità. È come se mi avessero amputato un braccio. Come se, tornando a casa, non trovassi più la porta d'ingresso".Prima di pronunciarsi ...