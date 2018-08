Conte | ora gesti concreti E' pronto il piano Giorgetti | Gronda | Tap e Tav piu sobrie

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Crollo ponte Genova - Morandi nel 1979 : “corrosione - va protetto”/ Ultime notizie - 43 morti : Conte “ok fondi” : Genova, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie Crollo ponte Morandi, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:00:00 GMT)

Conte : “Ora subito le case agli sfollati - non lasciamo sola Genova” : Domani alle 16 i primi sfollati potranno entrare nelle case messa a disposizione dalla Regione e dal Comune dopo il crollo di Ponte Morandi. «Consegneremo, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, i primi 15 appartamenti agli sfollati del crollo del Ponte Morandi. Si tratta di alloggi di proprietà della Regione e del Comune», dice il governator...

Ponte Morandi Genova - Conte : "Subito le case agli sfollati" : Le vittime sono 43. I Vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Il premier: "Il governo è con la città"

Crollo Ponte Morandi a Genova - Conte : “Adesso si faccia in fretta - governo accanto a genovesi con gesti concreti” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che il governo ha stanziato 28 milioni e 470 mila euro per affrontare l'emergenza dopo il Crollo del Ponte Morandi. Intanto "pretende" che "si faccia in fretta" per dare una casa agli sfollati: "Il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti".Continua a leggere

Crollo ponte Genova - Conte : Dal CdM fondi per l’emergenza - ora subito le case per gli sfollati : “Come abbiamo detto il Governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti“: lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Nell’immediatezza del Crollo avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470 mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, ...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Sondaggi Politici/ Pd sprofonda al 15% - ‘duopolio’ M5s-Lega sfiora il 60% : bene fiducia Conte : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. bene fiducia e consenso del premier Conte(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:31:00 GMT)

Ponte Morandi - ovazione per Salvini e Di Maio ai funerali di Stato. Gelo sugli esponenti Dem. Martina (Pd) Contestato : Una folla immensa ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi che si sono svolti sabato mattina alla fiera di Genova. Un pubblico che ha partecipato con grande emotività alla cerimonia e che non ha risparmiato emozioni nemmeno nei confronti dei politici e delle istituzioni. All’ingresso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata una vera e propria ovazione: molti applausi, segno di vicinanza e affetto. Una reazione di ...

Crollo del ponte Morandi - la testimone : "Ho visto i tiranti spezzarsi Contemporaneamente e cadere sulla carreggiata" : "Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l'hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata". A parlare è Maria Marangolo, infermiera della Asl genovese, che la mattina del 14 agosto si trovava in via Fillak, a una fermata dell'autobus, e ha assistito al momento al Crollo di ponte Morandi. "Erano le 11,36, perché ho ancora il messaggio di richiesta di aiuto che ho inviato ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - Conte : “Autostrade doveva prevenire - ricostruzione è solo risarcimento parziale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ribadisce l'avvio dell'iter per revocare la concessione ad Autostrade e attacca: "Se la ricostruzione del Ponte verrà addebitata a 'Autostrade per l'Italia' sarà solo a titolo di provvisorio risarcimento del danno. Il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia".Continua a leggere

Ponte Morandi - Conte : “Inviata dal ministero lettera ad Autostrade. Avviata procedura per lo stop alla concessione” : “Oggi il governo, tramite la competente direzione del ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a “Autostrade per l’Italia” la lettera di Contestazione che avvia la procedura di caducazione della concessione. Il Governo Contesta al concessionario che aveva l’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del Ponte”. Lo ...

Il Contemporaneo come ricatto : In questo mondo iperaccelerato, dove si riesce a essere collegati in tempo reale col mondo, sembra così facile anche ricostruire le cause di un evento: ma quel che ci arriva è sempre una porzione ...