Colpito da un fulmine in spiaggia | rianimato da infermiere e portato via in elicottero

AOSTA - TURISTA Colpito DA FULMINE : È IN RIANIMAZIONE/ Ultime notizie : amici scaraventati per aria : AOSTA , TURISTA genovese COLPITO da FULMINE durante temporale a Les Hors (La Salle): 69enne ricoverato grave in RIANIMAZIONE , salvato da intervento elisoccorso(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:03:00 GMT)

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista Colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...