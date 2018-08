Classica di Amburgo 2018 | Elia Viviani concede il bis! Sprint fantastico in maglia

LIVE Classica di Amburgo 2018 in DIRETTA : Elia Viviani a caccia del bis - che sfida con Sagan. C'è anche Matteo Trentin : A lanciare la sfida il campione del mondo , non apparso in formissima, Peter Sagan , il norvegese Alexander Kristoff , uno dei pericoli principali, ed il neo campione d'Europa Matteo Trentin. ...

LIVE Classica di Amburgo 2018 in DIRETTA : Elia Viviani a caccia del bis - che sfida con Sagan. C’è anche Matteo Trentin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Classica di Amburgo 2018. Tornano le corse di un giorno ad animare il circuito World Tour di ciclismo: in terra tedesca si corre la 23ma edizione della tradizionale corsa della Bassa Sassonia, che spesso e volentieri ha visto trionfare i velocisti. Un percorso di 220 km prevalentemente pianeggiante, che vedrà protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%), ma che lascerà ...

Ciclismo - Classica Amburgo 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi domenica 19 agosto si corre la Classica di Amburgo 2018, tradizionale corsa di un giorno del calendario internazionale. La 23esima edizione dell’appuntamento tedesco si disputerà su un percorso di 220 chilometri quasi totalmente pianeggianti, eccezion fatta per lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% di pendenza media con punte del 16%). La gara sembra essere indirizzata ai velocisti tra cui Elia Viviani che, con la maglia tricolore, ...

Classica di Amburgo 2018 : orario d’inizio e come seguirla in TV : Oggi, domenica 19 agosto si correrà la 23ma edizione della Classica di Amburgo. I migliori velocisti del circuito World Tour si daranno battaglia su un percorso di 220 km prevalentemente pianeggiante, che vedrà protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%), in cui lo scorso anno trionfò il nostro Elia Viviani. L’Italia sogna in grande proprio con colui che veste la maglia tricolore, oltre che con il neo campione ...

Classica Amburgo 2018 : come vederla in tv e streaming. Il programma e l’orario : Domani, domenica 19 agosto si correrà la 23ma edizione della Classica di Amburgo. La città tedesca ospiterà anche quest’anno i migliori velocisti del circuito che si daranno battaglia su un percorso di 220 km prevalentemente pianeggiante, che vedrà protagonista lo strappo di Waseberg (700 metri al 10% con punte al 16%), in cui lo scorso anno trionfò il nostro Elia Viviani. L’azzurro, in maglia tricolore, va a caccia di un clamoroso bis: da ...

Classica Amburgo 2018 : Elia Viviani a caccia del bis in maglia tricolore : Circa un anno fa partì una scalata clamorosa verso la vetta delle volate mondiali. Elia Viviani, da piazzato di lusso iniziò in terra tedesca a diventare un vincente a sorpresa (ovviamente su strada, visti i grandi trionfi su pista, a partire dall’oro olimpico di Rio 2016). L’azzurro, in maglia Sky, riuscì ad aggiudicarsi la sua prima corsa di un giorno nel World Tour: la Classica di Amburgo. Domenica si ritornerà sulle stesse ...

Classica Amburgo 2018 : il percorso ai raggi X. Se la giocano i velocisti : Cambia la denominazione (da Vattenfall Cyclassics a EuroEyes Cyclassics Hamburg), ma variano non il periodo e il percorso: si corre domenica la Classica di Amburgo, tornano le corse di un giorno per il calendario del World Tour. A giocarsela, per quella che sarà la 23ma edizione, saranno ancora una volta le ruote veloci. Andiamo a scoprire il percorso ai raggi X. Praticamente immutato rispetto alla passata edizione, che ha visto trionfare Elia ...

Classica Amburgo 2018 - Elia Viviani a caccia del bis! Sfida a Sagan e Kristoff dopo gli Europei : Elia Viviani sarà uno dei grandi protagonisti della Classica di Amburgo, tradizionale appuntamento ciclistico che si correrà domenica 19 agosto nella città agosto. Il velocista della Quick-Step Floors si presenterà infatti per cercare di replicare la vittoria firmata lo scorso anno. Il 29enne ottenne dodici mesi fa una delle sue affermazioni più belle con la casacca della Sky, poi il cambio di squadra e per il momento una stagione da ...

Classica Amburgo 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Tornano le grandi classiche per quanto riguarda il circuito World Tour di ciclismo al maschile: si disputa domenica la Classica di Amburgo, tradizionale corsa di un giorno in terra tedesca, di consueto favorevole alle ruote veloci. Andiamo a vedere la startlist completa e l’elenco dei partecipanti. Quick-Step Floors 1 VIVIANI Elia 2 CAVAGNA Rémi 3 ASGREEN Kasper 4 GAVIRIA Fernando 5 MARTINELLI Davide 6 MØRKØV Michael 7 SABATINI Fabio AG2R ...