Civitanova Marche Morto annegato l’ex calciatore Jimm Idalinya

Civitanova Marche : 20enne disperso in mare - corpo ritrovato a un miglio dalla costa : Il corpo di Jimm Idalinya, 20enne di origine keniana, scomparso in mare mentre faceva il bagno dinanzi alla spiaggia di Civitanova Marche il 16 agosto scorso, è stato trovato a un miglio dalla costa e a un miglio a nord rispetto al porto: la segnalazione è giunta da un’imbarcazione da diporto che ha avvistato il corpo alla deriva e ha avvisato immediatamente la Guardia costiera. La salma del giovane è stata recuperata e riportata a ...

Civitanova Marche : disperso in mare - sospese ricerche con aerei e sub : Dopo due giorni di ricerche al largo di Civitanova Marche, con due aerei e tre motovedette affiancati dai sommozzatori dei vigili del fuoco dotati di dispositivi sonar, la Guardia costiera ha sospeso ieri sera il dispositivo straordinario di ricerca attuato a seguito della scomparsa in mare di Jimm Idalinya, 20enne di origine keniana, disperso dall’alba del 16 agosto. Le ricerche del ragazzo proseguiranno con pattugliamenti ordinari e ...