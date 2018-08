Cip Umbria | Riccardo Menciotti un oro e due bronzi agli Europei paralimpici di nuoto di

eima show umbria : presidente marini e assessore cecchini parte Cip ano all'inaugurazione della seconda edizione : ... che ha poi fatto cenno alla discussione a livello europeo circa la nuova politica agricola comunitaria: "proprio l'altro ieri a Bruxelles, in sede di Commissione europea " ha affermato cecchini " ha ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Estate riparte dall’Umbria : location e antiCipazioni 21 giugno : Si torna a parlare di cucina al giovedì sera su Sky Uno a partire da oggi, 21 giugno, con il ritorno di Alessandro Borghese e 4 Ristoranti nella sua versione estiva. Dopo il successo delle prime puntate, l'edizione dedicata alla bella stagione tra lidi, spiaggia e lago, torna in onda nel prime time a partire dalle 21.15 per la gioia dei patiti del genere. Alla guida del programma rimane Alessandro Borghese, il famoso chef noto anche per i ...