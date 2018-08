Ciclismo su pista | Mondiali juniores 2018 | Italia senza medaglie nella giornata finale

Ciclismo - Mondiali pista Jrs : con Zanardi-Guazzini l'Italia vola : Due nuovi titoli Mondiali ieri ad Aigle grazie alla piacentina nella corsa a punti , bis d'oro, e alla pratese nell'inseguimento individuale , tris personale, Due titoli Mondiali oggi ad Aigle in ...

Ciclismo - Mondiali pista Jrs : con Zanardi-Guazzini l’Italia vola : Due nuovi titoli Mondiali ieri ad Aigle grazie alla piacentina nella corsa a punti (bis d’oro) e alla pratese nell’inseguimento individuale (tris personale) Due titoli Mondiali oggi ad Aigle in occasione dei Mondiali pista Juniores che portano a 4 le medaglie complessive per la spedizione azzurra: tutte e quattro d’oro (raggiunto il record di titoli dello scorso anno). Li hanno ...

Ciclismo su pista – Mondiali Junior : il quartetto femminile d’oro : Mondiali pista JRS: il quartetto femminile è ancora d’oro. Terzo titolo mondiale consecutivo per l’Italia che supera in finale la Nuova Zelanda, gli azzurri di Villa sfiorano il bronzo nell’inseguimento donne Per il terzo anno consecutivo il quartetto dell’inseguimento femminile si conferma campione del mondo Juniores. Si tratta di un dato che da solo racconta quello che Dino Salvoldi sta facendo. In una categoria ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2018 : Italia medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile! : L’Italia si conferma, per il terzo anno consecutivo sul tetto del globo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista juniores in corso ad Aigle, in Svizzera. Le azzurrine Vittoria Guazzini, Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Giorgia Catarzi e Gloria Scarsi hanno annichilito la concorrenza, sia nel primo turno che in finale. Nella prima prova infatti, la Gran Bretagna è stata raggiunta dal treno azzurro dopo ...

Ciclismo – Mondiali su pista juniores : Italia a caccia di un bronzo nell’inseguimento a squadre : Nencini, Bosini (che ha sostituito Bonelli), Boscaro e Manfredi si migliorano e conquistano l’accesso alla finale 3°-4° posto contro l’Australia Gli azzurri Tommaso Nencini, Diego Bosini (che ha sostituito Bonelli), Davide Boscaro e Samuele Manfredi con il tempo di 4’06″024 accedono alla finale per il bronzo contro l’Australia, che ha perso la sfida per l’ingresso nella finale oro con la Nuova Zelanda in ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2018 : l’Italia inizia alla grande con gli inseguimenti a squadre : Ai Aigle (Svizzera) sono iniziati i Mondiali juniores di Ciclismo su pista, in programma sulla pista elvetica visto che Montichiari è stata incapace di ospitare la rassegna iridata a causa dei noti problemi di impiantista. L’Italia incomincia nel migliore dei modi grazie ai quartetti dell’inseguimento a squadre. Tommaso Nencini, Diego Bosini, Davide Boscaro e Samuele Manfredi, dopo il sesto tempo siglato nelle qualificazioni ...

Ciclismo su pista - il Velodromo di Montichiari sarà ristrutturato! Pronto per ottobre 2019 - finanziamenti di Coni e Regione : Finalmente una buona notizia per il Ciclismo su pista italiano, un movimento in grande ascesa come testimoniano i grandi successi ottenuti ai recenti Europei. Il Velodromo di Montichiari, infatti, verrà restaurato dopo che qualche settimana fa era stato dichiarato inagibile tanta che la Nazionale Italiana si era dovuta allenare al Vigorelli (all’aperto) per preparare la rassegna continentale. La struttura in provincia di Brescia è ...

Ciclismo - tutto pronto per i Campionati del Mondo su pista juniores : la composizione delle squadre azzurre : Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle, si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto. La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : l’Italia si lancia al meglio verso Tokyo 2020. I quartetti si confermano - Viviani torna nell’omnium : Bilancio indubbiamente positivo per l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). La nazionale azzurra è riuscita a rispettare le attese al Sir Chris Hoy Velodrome, andando a conquistare cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Un risultato in linea con quello dello scorso anno (stessi ori, un argento e tre bronzi) e che conferma lo stato di salute del nostro movimento. Questo evento era molto importante perché ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : il pagellone. Il ritorno di Viviani - le conferme di Confalonieri e Paternoster - la delusione per Ganna : Gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna) hanno regalato tante emozioni, con l’Italia che è riuscita a conquistare cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo. Tanti azzurri hanno brillato al Sir Chris Hoy Velodrome, ma qualcuno ha anche deluso. Andiamo quindi a scoprire le pagelle degli azzurri. UOMINI Elia Viviani 10: il grande ritorno su pista del campione olimpico di Rio 2016, che in questa rassegna continentale è ...