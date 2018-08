Ciclismo – Dopo la delusione al Giro D’Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : “posso puntare al massimo” : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro d’Italia Fabio Aru torna alla carica e Dopo la grande delusione al Giro d’Italia non vede l’ora di rifarsi in occasione della Vuelta di Spagna. La corsa spagnola, al via il 25 agosto da Malaga, avrà tra i pretendenti alla vittoria finale anche il Cavaliere ...

Ciclismo - pessimismo per il recupero di Mikel Landa dopo la caduta di San Sebastian : Due settimane dopo la caduta e l’infortunio occorso alla Clasica di San Sebastian, Mikel Landa è tornato finalmente ad allenarsi. Lo scalatore della Movistar era rimasto coinvolto in una maxicaduta nei chilometri finali della corsa basca. Landa aveva riportato la frattura composta dell'apofisi della vertebra lombare L1 e due fratture costali, un doppio infortunio che sembrava chiudergli subito la strada per la partecipazione alla Vuelta Espana. ...

Ciclismo - è guerra aperta tra la Bahrain-Merida e l’ASO dopo il caso Nibali : Copeland promette scintille : Il team dello Squalo è in procinto di presentare una richiesta di risarcimento all’ASO dopo l’infortunio patito da Nibali al Tour de France Vincenzo Nibali è pronto a tornare in sella dopo l’infortunio subito nel corso del Tour de France, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più bui della sua carriera. La Bahrain-Merida però non ha nessuna voglia di dimenticare, anzi. Il direttore generale del team Brent Copeland ha ...

Ciclismo - Esteban Chaves ancora fuori dalle corse dopo l’improvviso calo al Giro d’Italia : Di Esteban Chaves si sono letteralmente perse le tracce dopo il Giro d’Italia. Da fine maggio il corridore colombiano non ha più gareggiato e non rientrera' neanche alla Vuelta Espana [VIDEO]che era invece nei suoi programmi stagionali. Chaves era partito alla grande al Giro, vincendo la tappa con arrivo sull’Etna e confermandosi in grande forma anche sul Gran Sasso. dopo una prima settimana in gran spolvero lo scalatore della Mitchelton era ...

Ciclismo – Che batosta per Moscon : pesante sospensione dopo il brutto gesto al Tour de France : L’UCI ha preso un’importante decisione riguardo il gesto antisportivo di Gianni Moscon al Tour de France 2018: il trentino sospeso per 5 settimane La commissione disciplinare dell’Uci (Unione ciclistica internazionale) ha sospeso Gianni Moscon per 5 settimane, fino al 12 settembre 2018. Il corridore trentino del team Sky è stato punito per l’episodio avvenuto durante la 15esima tappa del Tour de France il 22 giugno ...

Ciclismo - parla Ullrich : "Ridotto così dopo la separazione" : "La separazione da Sara e la distanza dai miei figli, che non vedo da Natale e con i quali quasi non ho potuto parlare, mi hanno portare a fare e prendere cose di cui mi pento molto". Jan Ullrich si ...

Ciclismo - Bahrain-Merida infuriata con il Tour de France : mossa a sorpresa dopo il caso Nibali : Il team di Vincenzo Nibali sta analizzando la dinamica dell’incidente occorso allo Squalo sull’Alpe d’Huez, valutando la possibilità di adire le vie legali Nervi tesissimi tra la Bahrain-Merida e gli organizzatori del Tour de France, la squadra araba infatti ha intenzione di adire le vie legali per avere un risarcimento dopo l’incidente che ha coinvolto Nibali sull’Alpe d’Huez. Una caduta costata cara ...

Ciclismo su pista - conclusi dopo grandi emozioni i campionati italiani giovanili : Alla conclusione dei campionati italiani giovanili l’assessore Ferraris ha riferito: “grandi emozioni nel vedere tanti giovani contendersi la maglia tricolore” Si sono conclusi oggi i campionati italiani giovanili di Ciclismo su pista, che dal 30 luglio hanno portato oltre duecento atleti da tredici regioni a sfidarsi sulla pista del Velodromo Francone di San Francesco al Campo. Risultato positivo per il Piemonte, che ha chiuso con ben 8 ...

Ciclismo sotto shock : muore ex pistard tedesco Kappes - shock anafilattico dopo la puntura di un insetto : Ciclismo, Andreas Kappes è morto a 52 anni a seguito della puntura di un insetto, fu pistard e vinse anche una tappa al Giro Ciclismo, Andreas Kappes è morto all’età di 52 anni a causa di uno shock anafilattico a seguito della puntura di un insetto. Il mondo del Ciclismo è stato scosso dalla notizia. Si tratta di un professionista dal 1987 al 2001, il quale vinse anche una tappa al Giro d’Italia nel 1988, sul traguardo di ...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - non c’entrano niente col Ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Ciclismo - il Campionato italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre dopo i Mondiali : L’Italia, per il momento, è orfana di un campione italiano a cronometro 2018. É vero, il detentore del titolo Gianni Moscon è un ottimo portabandiera ma di certo anche a lui sarebbe piaciuto misurarsi prima del Tour de France con i suoi colleghi per rimettere in palio la maglia tricolore. Come nel pugilato, il prestigio del titolo acquista importanza con gli incontri, rimettendolo in discussione match dopo match. Giugno, il mese abituale ...

David Lappartient : “Lotta al doping diversa dopo il caso Froome. Il nuovo Ciclismo : tra salary cap e stop alle radioline” : David Lappartient ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha esplicato le sue idee per un nuovo ciclismo, cogliendo anche l’occasione per esporsi sull’assoluzione di Chris Froome per il caso salbutamolo. Il Presidente della UCI ieri aveva fatto appello ai tifosi chiedendo di accettare la sentenza e di rispettare il ciclista, oggi ha replicato: “Non sono mai stato tenero con lui e con la sua Sky, ...

Ciclismo - il tweet di Froome dopo l’assoluzione : “sono sollevato” : Chris Froome ha parlato a seguito dell’assoluzione dal caso di doping che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi “Grato e sollevato di poter finalmente mettermi alle spalle questo capitolo. Sono stati 9 mesi emotivamente intensi. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi hanno creduto in me”. Cosi’ Chris Froome conferma via Twitter l’archiviazione del caso salbutamolo che poteva portare a una ...