Chievo | Sorrentino | ' Scontro con Ronaldo? Cose che capitano Dybala si è scudato Ecco

Infortunio Sorrentino – Le prima parole del portiere del Chievo sono social : “CR7 mi ha preso in pieno!” : Stefano Sorrentino appare su Instagram il giorno dopo l’Infortunio rimediato da Cristiano Ronaldo durante Chievo-Juventus: le parole del portiere gialloblù Dopo il colpo preso da Cristiano Ronaldo, Stefano Sorrentino (come comunicato da una nota ufficiale del Chievo) ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. Durante il match di esordio di questa Serie A il ...

Infortunio Sorrentino - importanti novità sul portiere del Chievo : Infortunio Sorrentino – Stefano Sorrentino, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 41’ del secondo tempo di ChievoVerona-Juventus, ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento, dove Sorrentino è stato trasportato al termine della partita per svolgere gli ...

Chievo-Juve - Dybala esulta con Sorrentino a terra. Poi le scuse sui social : 'Ho sbagliato' : Quell'esultanza, a tanti, non è andata proprio giù. E qualcuno, a Dybala, l'ha fatto notare. Con toni più o meno pacati, in maniera più o meno educata. I fatti: Chievo e Juve sono sul 2-2, ma i ...

Chievo-Juve - Chiellini esulta con Sorrentino a terra. Ravezzani : “atteggiamento indegno per un capitano” : La Juventus con difficoltà ha vinto a Verona contro il Chievo per 2-3 con Ronaldo rimasto a secco ma le polemiche non mancano. Sorrentino svenuto a terra e Chiellini che festeggia a pochi passi dal portiere del Chievo. Questo gesto è stato commentato così su Twitter dal direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani: “l’atteggiamento di Chiellini con Sorrentino a terra è indegno di un capitano”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

CRISTIANO RONALDO IN Chievo-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)