Chi c' è e di cosa di parlerà al Meeting di Rimini Il messaggio di Papa Francesco

: Il regista italiano che strizza l’occhio ai fratelli Coen? Esiste e si chiama Filippo Bologna. Parola di, che della suafai aè fra i protagonisti. Accanto all’attore torinese, entusiasta di appartenere a questa commedia corale che – per inciso – è un esordio alla regia anche se Bologna vanta la firma alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti, vi recitano Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, ...

: di Luigi De Gregorio Un verme velenoso si è inserito sotto il tavolo del cda di Atlantia. E, dopo le varie accuse di responsabilità che venivano lanciate e rilanciate dai diversi punti del tavolo, sente uno degli astanti, forse il numero uno, che invita tutti gli altri ad essere pratici. Il piano di attacco della comunicazione di Atlantia si focalizza su due elementi: la concessione che scade nel 2042 e non si tocca e la società deve agire per ...

: Labatte 2-3 il Chievo col. Nel post partita, Massimiliano, sottolinea gli errori commessi e commenta la prestazione dell’attacco bianconero Tanta curiosità per ladiRonaldo, con tutti gli occhi del mondo intero puntati addosso per l’esordioil Chievo Verona. Pressione mediatica, obbligo di fare risultato e un avversario che non voleva recitare il ruolo di semplice sparring ...